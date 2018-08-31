1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ИМ ВСЕГДА ДОЛЖНО БЫТЬ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

По данным Министерства образования и науки республики, на данный момент принято около 2300 заявлений на прием в детские сады, тогда как реальное количество мест – 1061 по всей республике.

Больше всего заявлений принято в Сухумском и Гудаутском районах: по 640 в каждом. Меньше всего желающих попасть в детские сады в Ткуарчалском районе: там с начала года подано всего 23 заявления.

Детский сад в Абхазии остается привилегией городских жителей. Об этом красноречиво свидетельствует статистика: в республике 39 государственных детских садов, из них только 7 работают в селах.

Детские сады в Абхазии строятся и ремонтируются в рамках Комплексного плана социально-экономического развития Абхазии.

Кого принимать в детский сад, а кому отказать, – решает специальная комиссия, созданная при местных управлениях образования. Комиссия призвана сделать процедуру отбора прозрачной, чтобы у родителей не было сомнений в порядке отбора детей в дошкольные учреждения.

По данным Минобразования, в республике функционирует более десяти частных детских садов. Такие сады открывают индивидуальные предприниматели и ведут свою работу как «услуга няни». И поскольку она определяется как индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, то не лицензируется и не контролируется Министерством образования.

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По данным Управления образования Администрации Сухума, 7900 учащихся будут учиться в 16 общеобразовательных школах столицы, в том числе более 860 первоклассников.

Преподавательские составы школ укомплектованы полностью.

В городе 13 дошкольных образовательных учреждений с 1775 подопечными. Но уже ясно, что эта цифра будет намного больше.

Номер: 91Выпуск: 3692Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс