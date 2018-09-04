ОТКРОВЕННЫЙ ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

На книжную полку

В Абхазском государственном издательстве увидела свет новая поэтическая книга замечательного писателя, лауреата Государственной премии имени Д.Гулиа, председателя Союза писателей Абхазии Вахтанга Абхазоу. Называется она «Что судьбой мне судилось».

Как и в предыдущих сборниках, поэт Абхазоу верен своей многообразной тематике: любовь к Родине и жизни, к отечественной истории и языку, к национальным обычаям и культуре.

В своих произведениях автор в изысканной художественно-литературной форме осмысливает тонкие грани человеческого бытия. На общем фоне они сконцентрированы в главном направлении: жить для завтрашнего дня, чтобы материально духовное созидание народа и соблюдение преемственности многовековых незыблемых морально-нравственных ценностей не прекращались. Лирический герой поэта ведет откровенный диалог с читателем на чистом абхазском языке, где просвечивается мудрость народа, его простота. Поэт мастерски пользуется элементами народного фольклора, перевоплощая их в современную культуру стихосложения.

Глубоко уверен, что сборник стихов Вахтанга Абхазоу получит достойную оценку у любителей поэзии.

Виктор КОКОСКИР

Номер: 92Выпуск: 3693Рубрика: обществоАвтор: Виктор КОКОСКИР