Обзор книги

Еще в 1995 г. аспирант кафедры политических наук Саратовского госуниверситета Ф.З.Дзяпшба выпустил в свет брошюру на весьма актуальную тему «Суверенитет Абхазии: историко-правовые обоснования». Нельзя исключать, то, что эта ценная брошюра могла натолкнуть Т. М. Шамба и его соавтора А. Ю. Непрошина в 2003 г. написать объемистый великолепный капитальный труд «Абхазия. Правовые основы государственности и суверенитета», который, к сожалению, не получил еще надлежащей оценки.

А. Ю. Непрошина я недостаточно знаю, но Тарас Миронович Шамба – это один из самых интереснейших, всесторонне развитых и образованных личностей Абхазии. Родился он в 1938 г. в столице Абхазии, в Сухуме, в абхазской семье видного государственного и общественного деятеля, заслуженного юриста, государственного советника юстиции, генерал-майора юстиции Мирона Михайловича Шамба.

Тарас Шамба – выпускник юридического факультета МГУ (1963 г.). В 1989 г. он от Абхазии был избран народным депутатом СССР, а в 1992 г. – президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа, имя которого он сейчас носит. Доктор юридических наук, профессор, академик, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» I степени. Т. М. Шамба – член следующих международных академий: международной французской Платоновской Академии наук и искусства, международной академии политологии, международной Академии информации при ООН, он – член Российской Академии наук и т.д.

Научные интересы Тараса Мироновича непосредственно связаны с юриспруденцией, политологией и межнациональными отношениями. Его перу принадлежат свыше двухсот научных работ. В том числе такие фундаментальные труды, как «Нотариат в Российской федерации», «Адвокатура в Российской Федерации», «История государства и права в России» и др. И, наконец, в 2003 г. Тарас Шамба в соавторстве с А. Ю. Непрошиным в Москве издал интересующую нас книгу «Абхазия. Правовые основы государственности и суверенитета».

Книга построена таким образом, что, как отмечают и сами авторы, из различных архивов и книгохранилищ выявлено громадное количество исторического, юридического, политического и иного научно-документального характера, и все это легло в основу их указанного исследования. Создавая свою работу, Т. Шамба и А. Непрошин ставили перед собой задачу – выявить по возможности все существующие источники, регулирующие международное право, и представить читателям, чтобы убедить их в том, что у абхазов издавна были и государственность, и суверенитет.

Давая оценку трудам современных тбилисских историков по данному же вопросу, в анализируемой книге читаем: «Аргументация современных грузинских историков и политиков, пытающихся доказать уникальность современной нации «грузин», рассчитана на невежд тех обывателей России, Америки и Европы, для которых мир представлен таким образом, что в Африке живут одни негры, а на Кавказе – одни грузины». (Шамба Т., Непрошин А. Указ. соч. С. 104). Более того, авторы вскрывают тот обман заингурских авторов, который рассчитан на наивных. По этому поводу они пишут, что грузинские фальсификаторы сообщают мировому сообществу, будто «абхазы – те же грузины и всю свою жизнь… они только и мечтали находиться в лоне Грузии, а вот отщепенцы, по преимуществу русские, всячески проводят политику отторжения этой страны от ее родной метрополии. При этом, – продолжают Шамба и Непрошин, – игнорируется волеизлияние ее народа, высказанное самым демократическим путем – при помощи референдума, а свою дружбу и любовь к абхазскому народу грузинское правительство выражает при помощи военной агрессии, танков и пулеметов, террора и диверсии». (Шамба Т., Непрошин А. Указ. соч. С. 328-329).

Авторы рассматриваемой книги не проходят и мимо фашиствующей идеологии грузинских властей и их подручных «теоретиков». Как убедительно утверждают они, с того времени, когда появилось государство Грузия в 20-х гг. XX в. политическое руководство этой страны поставило перед собой задачу – посредством прессы и с использованием историографии внедрить в сознание не только своего народа, но и народов других стран шовинистическую мысль о том, что грузины являются особой нацией, наделенной свыше некой избранностью.

Авторы приводят множество фактов, подтверждающих существование в Грузии фашиствующей идеологии. Здесь уместно вспомнить и зловещее признание недобитого в Абхазии грузинского генерала Г. Каркарашвили, который по телевидению озвучил свою реакционную позицию следующим образом: «Я приказал своим воинам не брать абхазов в плен, а уничтожать их на месте». Этот генерал, которого Э. Шеварднадзе высоко ценил, как известно, заявил, что он готов 100 тысяч грузин отдать в жертву, чтобы истребить все 97 тысяч абхазов (?!!!).

В книге Т. Шамба и его соавтора, кроме всего прочего, подробно анализируется и грузинская церковная литература, а также летописный источник «Картлис цховреба», который, в самом деле, неправильно переводят на русский язык как «История Грузии», тогда как это всего-навсего «жизнь или история Картли». Авторы наглядно показывают тот факт, что все мифы, предания, сказки руками Вахтанга VI и его комиссии превращены в историю Грузии и представлены в «Картлис цховреба» в виде подлинной истории. (Шамба Т., Непрошин А. Указ. соч. С. 79).

Авторы интересующей нас книги, кроме того, решают немало и других актуальных вопросов, связанных с историей Абхазии. В частности, они наглядно показывают то, как нарушаются международные права малочисленных народов даже в ООН, пишут о грузинской агрессии в Абхазии, направленной на геноцид абхазов, освещают вопросы грузинских «беженцев», затрагивают проблему обезов русских летописей, обосновывают статус абхазов, характеризуя их как титульную нацию, дают юридическое толкование основным положениям абхазских и грузинских конституций разных периодов и т. д. В книге находим множество различных таблиц, схем, карт и другого вспомогательного научного материала.

В целом книга Т. М. Шамба и его соавтора, как мы считаем, представляет серьезное научное исследование, которое, вероятнее всего, оказало положительное влияние на решение Российской федерации в 2008 г. признать Абхазию суверенным государством. Эта книга, надо полагать, не могла пройти мимо тех, кто в России решал вопрос признания Абхазии. Жаль, однако, что такой ценный труд не принят в Абхазии по достоинству, насколько мне известно, никаких публикаций, характеризующих это уникальное исследование в Абхазии не было.

А.Л. ПАПАСКИР, доктор исторических наук, профессор АГУ

Номер: 92Выпуск: 3693Рубрика: политикаАвтор: А.Л. ПАПАСКИР, доктор исторических наук, профессор АГУ