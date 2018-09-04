ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

Участники образовательного проекта для журналистов и пресс-секретарей SputnikPro поделились своими впечатлениями после мастер-класса руководителя учебных программ МИА «Россия сегодня» Олега Щедрова.

«Сегодняшний мастер-класс, безусловно, был очень полезен. Это та сфера, которая постоянно развивается, появляется что-то новое, нужно постоянно следить за трендами. Я получил информацию, которую буду, скорее всего, применять в своей работе. Хочу сказать спасибо большое агентству Sputnik»,– сказал пресс-секретарь Министерства экономики Абхазии Георгий Берзения.

Во время мастер-класса журналист Олег Щедров рассказал о том, как развиваются современные СМИ. Он обратил внимание на то, что конкуренция в СМИ становится все жестче с развитием информационных технологий, рассказывал о важности взаимодействия пресс-служб со СМИ, отметив, что пресс-службы должны отходить от сухого и краткого изложения в своих релизах, чтобы информация была понятна читателям.

«Мне очень понравился мастер-класс, потому что к нам приехал человек большой практики и говорил о важных вещах. мне очень понравилось, что он сделал акцент именно на заголовке материала. Это важно для привлечения внимания читателя», – сказала руководитель благотворительного фонда «Ашана» Мактина Джинджолия.

«Безусловно, состоялась очень полезная встреча. Это мой первый опыт участия в таких мероприятиях. Уровень журналиста Олега Щедрова очень высокий, поэтому таких мероприятий должно быть больше», – считает пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Абхазии Георгий Габуния.

«Образовательный проект SputnikPro, запущенный в Абхазии – это возможность узнать новое и перенять опыт от ведущих российских практиков, лучших в своей области специалистов», – сказала журналист информационного агентства «Апсадгьыл-инфо» Амра Амичба.

Номер: 92Выпуск: 3693Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс