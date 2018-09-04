ВЫЯВЛЕНО НА ГРАНИЦЕ

12 августа 2018 года в пункте пропуска через абхазско-грузинскую государственную границу «Ингур» сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия совместно с военнослужащими Пограничного отряда СГБ Республики Абхазия при осуществлении пограничного контроля на выездном направлении выявлен грузовой микроавтобус с признаками сокрытия грузов и товаров от пограничного и таможенного контроля.

В ходе углубленного досмотра с привлечением сотрудников таможни в кузове автомобиля под нештатной обшивкой боковых стенок была обнаружена партия табачной продукции в количестве 109 блоков сигарет марки «Manchester» (1090 пачек), предназначавшаяся для реализации на территории Грузии.

После документирования противоправной деятельности, транспортное средство и выявленный контрабандный товар были переданы сотрудникам компетентных органов Республики Абхазия для принятия решения о привлечении владельца микроавтобуса к ответственности в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия

Номер: 92Выпуск: 3693Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия