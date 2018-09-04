ОТСТАИВАЯ ИНТЕРЕСЫ, БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ

Общество

В Общественной палате РА заместитель руководителя организации ветеранов войны 1992-1993 гг. «Абааша» З.Зухба, привел примеры нарушений, связанные с недвижимостью и непосредственно касающихся наших ветеранов войны. К сожалению, такие факты случаются и спустя 25 послевоенных лет.

К нам в редакцию не раз обращались многие ветераны, которые просили разобраться с аналогичными проблемами. Многие жители из русскоязычного населения после 30 сентября 1993 года покинули Абхазию, а по сути, бросили на произвол судьбы свое жилье.

Спустя многие годы, и особенно после признания нас Россией в 2008 году, они стали возвращаться и требовать назад дома и квартиры. Подавляющее большинство недвижимости заняли участники абхазского ополчения, добровольцы и их семьи, чьи дома были сожжены грузинскими гвардейцами.

Обращаясь к нам в редакцию, прежние хозяева домов и квартир просили содействовать в оплате всех ранее коммунальных и иных услуг, лишь бы вернуться к своему жилью. При проверке в различных инстанциях на свет нередко «вылезали» не очень благовидные дела во время войны 1992-1993 гг. прежних хозяев домов и квартир.

Пришлось некоторым отказывать в помощи возврата собственности, так как они помогали грузинским агрессорам. Более того, кто-то из их семьи воевал за «целостность Грузии».

Одна мамаша хотела представить нам своего сына, как простого связиста рации, служившего у грузин и попросила нас написать «про его квартиру… в Сухуме, которую заняли посторонние люди – абхазы». Пришлось показывать ей справку из СГБ РА, где говорилось, что ее сын был корректировщиком и работал против абхазов на Гумистинском фронте, особенно старался указывать на цели при Мартовском наступлении абхазских бойцов. Увидев такой документ, она вообще уехала из Абхазии.

В начале 2000 года к нам приходил ветеран войны и рассказал, что суд хочет отсудить у него квартиру, которую уже в Администрации столицы оформили в пользу некоего молодого человека, сухумчанина, проживающего в Москве, и, дескать, являющегося наследником квартиры бабушки.

На поверку вышло следующее. Квартира находилась в районе санатория МВО и хозяйкой являлась русская пожилая женщина. Ее зять – грузин – был во время войны начальником этого санатория. Являлся шовинистом и ненавистником абхазов. В подвалах своего хозяйства он держал в заключении тех же абхазов, армян, греков, которые сочувствовали абхазской стороне. Некоторых избивали, других расстреливали.

Из этого санатория отдохнувшие, сытые, вновь вооружившиеся гвардейцы уходили в рейды в районы города и на Гумистинский фронт. И сам начальник не раз участвовал во всех этих мероприятиях. Более того, его родной сын принимал во всем активное участие. После «ратных» дел они расслаблялись и хвастались «подвигами» у себя на квартире, напротив санатория МВО.

Когда бабушка умерла, квартиру Администрация выделила ветерану-абхазу с его семьей.

Все чиновники догадывались, что квартира грузинская, но никаких документов, обличающих прежних проживавших в ней не собрали и не приложили при оформлении.

Спустя время в Сухуме объявился тот самый внук, под русской бабушкиной фамилией, эдакий сухумчанин, но проживающий «по обстоятельствам» в Москве. «Квартира перешла от бабушки мне и прошу ее вернуть», – заявил он.

Самое интересное что суд взялся за это дело, на основании представленных документов, но проверку по прежним хозяевам квартиры не провели. Может быть, это не их забота, или не захотели связываться с такой рутинной работой. А скорее всего, сухумский москвич им что-то пообещал в случае успеха отсудить квартиру в его пользу.

Когда редакция начала заниматься этим вопросом, схема передачи квартиры внуку по наследству не сработала.

Таких историй мы можем рассказать очень много, и наверное, какие-то выводы делать научились. Оказывается не совсем.

Зураб Зухба поведал нам случай сегодняшних дней.

История первая. После войны в Гагре Администрация выделила дом инвалиду Отечественной войны народа Абхазии Анатолию Ласурия. Бывший хозяин воевал в составе грузинской армии. При освобождении Гагры, оказывая отчаянное сопротивление, был убит. Это подтверждает справка СГБ РА. Жена гвардейца после войны взяла русскую фамилию, хотя ранее жила под фамилией мужа и решила стать наследницей дома, который в свое время выделили ветерану Ласурия. Интересно, но нотариус, видимо, не хотел вникать во все вопросы и без проблем оформил ей наследство. Когда женщина подавала необходимые документы, скрыла, что ее муж воевал и был убит при боевых действиях против абхазов.

Зато в государственной справке скромно было написано – умер неожиданно. Используя давние связи, получила документы, что хозяйкой дома теперь является она. С этого момента началась тяжба между Ласурия и Светланой Гугниной – Чарквиани.

Когда официальные органы стали склоняться к тому, что дом окончательно и бесповоротно следует отдать последней, ветеран пришел в организацию «Абааш» и Ассоциацию инвалидов войны 1992-1993 гг. Эти организации выяснили, что на сегодняшний день дочка Гугниной и отца-гвардейца является гражданкой Грузии и живет в Тбилиси, а их сын, который воевал в 1-м грузинском Гагрском батальоне находится в России.

Ветераны, рассказывая про этот факт, были правы, когда с уверенностью говорили, что во время войны 1992-93 гг. эти люди радовались каждому неуспеху абхазских ополченцев. Не болеют они за судьбу республики и сегодня. Скорее всего, в лучшем случае они продадут дом, так как Абхазия им по духу не близка.

Ветераны просили помощи у депутатов V созыва, предлагали внести в закон, где отдельным пунктом были бы прописаны слова, как поступать с людьми, близкие которых воевали против Абхазии, дети которых живут в Грузии и т.д.

Из изложенной истории получается, что гражданка и дети семьи грузинского гвардейца пользуются и имеют такие же гражданские права, как и ветеран, инвалид войны.

«Не слишком ли мы быстро стали забывать минувшие годы?» – задаются вопросом ветераны. Интересно, что сейчас, когда общество «Абааша» занимается этим вопросом, из Гарского ЗАГСа на их запрос выдана справка 2018 года, где стоит уже другая запись, что указанный грузинский гвардеец «умер внезапно, от огнестрельного ранения в грудь».

***

История вторая. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, медсестра Эмма Инапшба получила квартиру от городских властей в центральной части столицы.

Бывшая собственница квартиры – пожилая армянка после войны 1992-93 гг. переехала к родным в Грузию, где и умерла. Но она, загодя, сухумскую квартиру передала в наследство своему взрослому племяннику, проживающему в России. Он берет свидетельство, все документы у своей тети, составленные в Грузии на грузинском языке, и везет их в Москву. Там делают перевод, и данные бумаги привозит в Абхазию, дескать, я имею права на квартиру, как наследник.

У ветерана войны Эммы Инапшба возникают проблемы и… суд приписывает ей съехать с квартиры.

То, что племянник по многим причинам не будет жить в Абхазии – это понятно. Но как суд принимает документы, составленные в Грузии и принимает их в делопроизводство – это интересно. Выходит, официальные документы Абхазии, выданные на владение квартирой Эммы Инапшба, ничего не значат по сравнению с документами, переведенными и выданными в Грузии? Идут судебные тяжбы, и как говорят ветераны, есть шансы по грузинским документам племяннику отсудить квартиру у абхазской гражданки – участницы Отечественной войны народа Абхазии.

Сомневаться не приходится, что если случаи, о которых мы рассказали, примут положительные решения в пользу тех, кто недолюбливает Абхазию, тогда стоит ожидать других, похожих разбирательств в дальнейшем.

За пределами нашей республики живет столько бывших граждан Абхазии, симпатизирующих Грузии, что они за деньги представят нашим чиновникам такие юридически выправленные документы, что мы можем не заметить, где они составлены, если уже сейчас спокойно принимаем грузинские бумаги.

Ветераны обещали, что будут постоянно информировать СМИ о ходе этих разбирательств.

В свою очередь редакция, исходя из законов нашей республики, будет отстаивать интересы наших граждан, тем более – ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 92Выпуск: 3693Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА