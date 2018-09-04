НОВОСТИ СТРАН – ДРУЗЕЙ АБХАЗИИ

РОССИЯ

Паромное сообщение

Республика Крым планирует до конца осени восстановить паромное сообщение с Турцией, сообщил ТАСС гендиректор госпредприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что в октябре 2017 года турецкие власти приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.

«Провели встречу с экспедиторами, судовладельцами по началу работы прямой автопаромной линии Турция – Крым – Турция… Время, когда запустим, полагаю, будет осенью», – сказал собеседник агентства.

По словам Волкова, предполагается, что паром сможет ходить в Турцию из порта Керчь, ближайшего к автомобильному мосту через Керченский пролив.

Единственный посредник

РФ является единственной страной мира, которая играет определяющую военную и гуманитарную роль в Сирии и может договариваться со всеми государствами на Ближнем Востоке, способными влиять на развитие ситуации в этой стране. Об этом сообщила британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си по итогам поездки своего корреспондента по регионам Сирии, организованной российскими военными.

Эта поездка дала британским журналистам возможность увидеть разрушения, которые сирийские города понесли за семь лет гражданской войны, и наблюдать, как под властью Дамаска жизнь в стране постепенно нормализуется.

Новый бомбардировщик Ту-22М3М

«Первый опытный самолет Ту-22МЗМ был создан в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев» в настоящее время. Следующий этап программы – глубокая модернизация первой партии строевых самолетов Ту-22МЗ», – заявил на церемонии генеральный директор фирмы Туполева Александр Конюхов.

Ту-22М3М обладает искусственным интеллектом, заявил в свою очередь командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. «Возможности этой машины впечатляют и далеко превосходят все аналогичные зарубежные машины. Эта машина имеет искусственный интеллект», – сказал он. Кобылаш сообщил, что в дальней авиации с нетерпением ждут, когда новая машина займет свое место в боевом строю после проведения успешных испытаний на предприятии и далее – в 929-м Государственном летно-исследовательском центре.

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что самолет сможет нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты.

СИРИЯ

1 сентября в школу пойдут около 5 миллионов детей

Министр просвещения Сирии Хазван аль-Ваз сообщил, что в стране 1 сентября около 5 млн детей пойдут в школу, в том числе 50 тыс. учеников в недавно освобождённой от боевиков Восточной Гуте.

«В прошлом году у нас были 4 млн детей, ожидаем, что уже 5 млн школьников придут в учебные заведения в новом учебном году, в том числе около 50 тыс. в Восточной Гуте», – цитирует ТАСС министра.

По его словам, если в школах будет недостаточно мест, могут быть введены вторые смены.

Аль-Ваз отметил, что критическая ситуация в Восточной Гуте разрешилась недавно, поэтому дети не могли ходить в школу.

Было принято решение продлить для них учебный год. Он пояснил, что летом была введена спецпрограмма, по итогам которой ученикам необходимо сдать экзамены.

Министр рассказал, что в провинции множество разрушенных школ. Правительство восстанавливает те, которые пострадали меньше всего.

«Кроме России, нам никто не помогает, поэтому те, что сильно разрушены мы пока не трогаем», – добавил министр.

Ранее сообщалось, что власти Сирии продлили учебный год в школах пригорода Дамаска.

Асад поручил подготовить план послевоенного развития Сирии

В Сирии по поручению президента Башара Асада разрабатывается план послевоенного развития страны, сообщил министр муниципального управления и экологии Сирии Хуссейн Махлюф.

«Принимаются меры по административной реформе и по поручению президента Башара Асада идет подготовка плана всеобщего поствоенного развития, чтобы переходить с этапа гуманитарной помощи к этапу восстановления и развития производства», – сказал журналистам Махлюф, который возглавляет координационный комитет страны по возвращению беженцев.

ВЕНЕСУЭЛА

Венесуэла либерализует рынок валюты

Национальное учредительное собрание Венесуэлы, имеющее всю полноту законодательной власти в стране, утвердило законопроект об отмене ответственности за преступления в обменной сфере, что фактически означает либерализацию рынка валюты.

Закон действовал в Венесуэле не первый год, а с 2003 года все валютные операции находились под жестким контролем государства. В итоге это привело к установлению курса черного рынка, который в десятки раз отличается от официального обменного курса. В четверг на нелегальном рынке за доллар давали более 3,6 млн боливаров, а в официальной обменной системе DICOM — всего 114,5 тыс.

«Этот закон может остановить катастрофу в экономике и сделать так, чтобы все генерируемые инвестиции направлялись на социальные программы, которые исполняет боливарианское правительство. Все доллары, которые получает государство, должны идти на социальные инвестиции», — приводит учредительное собрание в своем микроблоге в Twitter заявление своего председателя Диосдадо Кабельо.

Законопроект предполагает возможность обращения иностранной валюты внутри страны, а также возобновление работы обменных пунктов по рыночному курсу. При этом предполагается, что курс боливара к доллару при свободном обращении снизится относительно показателей черного рынка. С инициативой изменить законодательство в части оборота иностранной валюты для привлечения иностранных инвестиций выступил в конце июля президент Николас Мадуро. Тогда же он объявил о предстоящей деноминации национальной валюты, когда будут убраны сразу пять нулей.

Николас Мадуро о кризисе в Венесуэле

Венесуэльский президент призвал своих министров не перекладывать ответственность за проблемы страны на внешние факторы, хотя ранее сам неоднократно заявлял, что кризис вызван действиями США и их союзников. «Империализм нападает на нас? Хватит скулить, я же не скулю,— заявил Николас Мадуро. — Да и пусть нападает. Наше дело — производить, с агрессией или без нее».

С момента смерти Уго Чавеса в марте 2013 года ситуация в экономике Венесуэлы приобрела катастрофический характер из-за падения цен на нефть и экономических разногласий с США и рядом стран региона в первую очередь с соседней Колумбией. Курс национальной валюты — боливара — вырос в несколько тысяч раз, по прогнозам МВФ к концу этого года инфляция может достичь миллиона процентов. Страна сталкивается с дефицитом продуктов первой необходимости, которые правительство старается распространять в специальных магазинах за талоны или альтернативные валюты.

Номер: 92Выпуск: 3693Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия