У ВСЕХ БЫЛА ОДНА МЫСЛЬ: «СКОРЕЕ БЫ ПОБЕДОЙ ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА»

АИААИРА – 25

Весь 2018 год редакция газеты «Республика Абхазия» рассказывала и продолжает рассказывать об участниках грузино-абхазской войны, каждый из которых герой. На страницах газеты публиковались очерки о тех, кто остался на полях сражений, и о тех, кто, пройдя военными тропами, сегодня уже под мирным небом трудится для мирной жизни.

В редакцию приходят и письма от участников былых сражений, в которых они вспоминают боевых друзей, эпизоды воинских будней.

Сегодня мы продолжаем публиковать строки из таких писем.

«Самая родная и близкая для каждого – это его семья. А за семьей идут боевые друзья. И они незаменимы. Война сблизила нас, мы стали как единое целое, как семья. Именно в трудные минуты рождается истинная дружба, а самые трудные, тяжелые минуты это и есть война.

Даже представить трудно, как мы пережили, как можно пережить героическую гибель Ляли Аршба, Инги Габния, Лики Топуридзе, Тины Пагава-Пузиковой, смерть после войны Марины Тания – сказались последствия контузии. Мы помним их. Чтим их память. Любим их.

Как самые родные и близкие встречаемся в послевоенные годы мы друг с другом. С Викой Хашиг, Гурамом Шоуа, Таней Яценко, Таней Цвейба, Тиной Дзидзария, Лялей Харазия, Юльдой Чхабелия, Тали Джапуа, Мзией Гогия, Замирой Сохадзе, Мананой Дбар. Мы навсегда остались друзьями-однополчанами».

Ирина Папба (Званба), Гумистинский фронт

«Говорят, что друг познаётся в беде, а война и есть то место, где можно узнать человека».

Федор Сакания, Гумистинский фронт

«На войне боевые друзья становятся братьями. Ты им доверяешь свою жизнь, делишь с ними кусок хлеба, патроны, сигареты, которых с каждым днём становится всё меньше».

Зураб Тиркия, Гумистинский фронт

«Боевые друзья – высокое звание. Всегда буду помнить Баграта Хашиг, погибшего в Мартовском наступлении. Мастер спорта по волейболу, он мог выполнить любую военную операцию, любую вылазку. Мог за ночь пройти 70-80 км по непролазным местам. Отчаянный, бесстрашный, мужественный, беззаветно любящий свою страну, он всегда шёл впереди и совершал просто невозможное. Я всегда был уверен в нём, всегда полагался на него и, вообще, на всех, кто был в нашей команде. Этот мальчик всё время ходил в разведку на сторону врага, принимал участие во всех наступлениях. Нередко мы вместе ходили в разведку. Все ребята были смелыми, выносливыми, но он был для меня идеалом. Было очень тяжело ходить по горам, переходить перевалы и реки, не все могли преодолевать это каждый день, а Баграт был готов делать это постоянно. Он сутками не отдыхал. Про таких говорят: крепкий человек. Даже имя его говорит само за себя. Он ни перед чем не останавливался ради Родины, ради своего народа. Удивительный был человек. Баграт – Герой Абхазии. Погибая, он кричал, что уходить отсюда никому нельзя. В живых в его семье остался только отец.

Командиром бригады был Гена Чанба, спецназовец. Он приехал из России, где тогда жил, защищать свою Родину.

Авто Гарцкия, опытный гранатомётчик, Зураб Кобахия стал хорошим гранатомётчиком, Чкотуа (мы звали его Чак), Нодар Шакрыл, Джамбул Агухава, Сергей Куадзба. С ними не страшно было идти в разведку».

Зураб Тыркба, Гумистинский фронт

«Когда ты сдаешь смену другу, ты можешь спокойно спать. Вот так и настоящий боевой друг. Я понял, что именно во время войны приобрел настоящих друзей, и со всеми до сих пор общаюсь. Адгур Бения был до конца войны рядом со мной, и сегодня мы вместе. Недавно ушел из жизни Гиви Адлейба. Он был уважаемым человеком, всегда всем помогал, чем мог. Надежный боевой друг Гена Заракуа. В бою он подбил несколько единиц бронетехники, шесть раз был контужен. Мы, друзья, хотели, чтобы его представили к званию героя, но кто-то не оценил его заслуги.

Помню в Июльском наступлении парня одного. Не знаю его имени, знаю, что пицундский. Когда переходили речку по канату, людей стало уносить. Он сорвался спасать их. Что он творил! Он летал по этой реке. Скольких ребят он спас. По Ахбюку есть кадры военной хроники, там очень хорошо видно, как река уносит людей, а этот парень их спасает. На нем морская пилотка. Может он в морских частях и служил? Эту ситуацию я очень хорошо запомнил. Чем не геройство?»

Виталий Читанава, Гумистинский фронт

«На войне каждый старался быть в кругу своих знакомых, близких. Это нормально. Поэтому группы формировались из близких друзей, братьев, что придавало уверенность в том, что не струсят, не предадут, не бросят на поле боя. Говорят же, друг познаётся в беде. На войне познаётся истинная дружба.

Невыносимо тяжело было переносить гибель ребят. Во время сражения я ощущал прилив адреналина, это повышало боевой дух, страх становился меньше. Но никогда не покидало чувство ответственности за боевых друзей, детей, близких».

Ирадион Чхабелия, Гумистинский фронт

«Фронтовые друзья – это не просто друзья, это братья, это одно целое с тобой, их боль – это твоя боль, их радость – это и твоя радость. Боевых друзей у меня много. Один из них – Юра Хуатландзия, кавалер ордена Леона. Он со своей группой участвовал во многих боевых операциях и с честью выходил из них победителем. Имеет много ранений. Это сильный и мужественный человек.

К великому несчастью, многие погибли. Из тех друзей, кого уже нет, вспоминаю часто Руслана Дгебия. Он погиб в последнем наступлении, на массиве Гумиста. Виталий Кучирович Адлейба, отличный организатор, всегда стоял впереди. Герой Абхазии (посмертно). Не забываю Рамина Гвинджия. Внешне всегда спокойный, даже тихий человек, он грудью защищал друзей, стоял там, где тяжелее всего. Кавалер ордена Леона. И таких, кого выковала война, очень много.

Северьян Шларба, Гумистинский фронт

«Не ошибусь, если скажу, что боевые друзья, подруги – это самые верные, надёжные в жизни люди. Это о таких говорят: «C ними я бы пошёл в разведку!» Они мои друзья и подруги и в мирной жизни.

Асида Хасан-оглы, Лариса Чан-оглы, Лиана Цвижба. Мы понимали друг друга с полуслова, безоговорочно доверяли друг другу. Каждая из нас делала то, что считала самым нужным. Выполняли обязанности медсестер, оказывались рядом с нашими ребятами, когда им была нужна помощь. А ведь было и нелегко, и опасно. О том, что зачастую наши бойцы совершают подвиги, да и мы порой тоже, тогда никто не думал. У всех была одна мысль: «Скорее бы Победой закончилась война!»

Жанна Шалашава, Восточный фронт

Подборку подготовила Людмила ДЖИНДЖАЛ

Номер: 92Выпуск: 3693Рубрика: обществоАвтор: Людмила Джинджал, сотрудница отдела истории Музея Боевой Славы имени В.Г.Ардзинба