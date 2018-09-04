«АБХАЗ – ПОСЕТИ СВОЮ РОДИНУ!»

В рамках проекта «Абхаз – посети свою Родину» в Абхазию приехала группа туристов – соотечественников из Иордании. В их числе представители разных слоев общества и профессий – бизнесмены, врачи, военные, представители силовых структур, а также дети. Группу туристов возглавляет представитель Торгово-промышленной палаты Абхазии в Иордании г-н Али Бакиж.

На встрече с гостями президент ТПП РА Тамила Мерцхулава отметила важность приезда соотечественников в Абхазию в преддверии празднования 10-летия признания независимости Республики Абхазии Российской Федерацией и 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Она подчеркнула, что признание Россией Абхазии способствовало развитию экономики республики, значительному увеличению экспорта и импорта и ведению торговых операций с 30 странами мира. Отдельно президент ТПП отметила недавнее признание Абхазии руководством Сирийской Арабской Республики и выразила надежду, что в скором времени и Иордания сделает подобный шаг.

Президент ТПП напомнила, что провокационный, в хорошем смысле слова, проект «Абхаз – посети свою Родину» был инициирован экс-президентом Торгово-промышленной палаты РА, ныне Премьер-министром Абхазии Геннадием Гагулия еще в 2014 году. Главной целью проекта было обратить внимание зарубежной диаспоры на Абхазию и сделать так, чтобы ее представители хотя бы в качестве туристов познакомились с землей своих предков, ее историей, культурой и традициями.

Тамила Мерцхулава подчеркнула, что в Иордании проживает многочисленная абхазо-адыгская диаспора, в том числе пять тысяч абхазов. Лишь некоторые из них уже побывали в Абхазии, поэтому приезд такой солидной группы туристов – это радостное событие.

Президент ТПП рассказала о деятельности палаты. Она отметила, что официальный сайт организации действует на многих языках, в том числе и на арабском, поэтому у соотечественников есть возможность получать информацию на понятном им языке. Работает и страница, с помощью которой представители диаспоры могут изучать абхазский язык.

«ТПП не только содействует развитию предпринимательства в Абхазии, привлекает инвесторов и находит новых бизнес-партнеров, но и, участвуя в разного рода международных выставках, способствует популяризации нашего государства за его пределами. Мы, как негосударственная организация, общаемся с торговыми организациями разных стран, открываем свои представительства и продвигаем Абхазию на международный рынок», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Президент ТПП сообщила, что туризм и сельское хозяйство – это основные отрасли развития экономики Абхазии.

«Проект «Абхаз – посети свою Родину» очень важен для развития туристической сферы. Мы надеемся, что вернувшись домой, представители диаспоры расскажут о том, что они увидели и не исключено, что наша республика будет интересна соотечественникам не только c ностальгической точки зрения, но и экономической», – констатировала Тамила Мерцхулава.

Она отдельно подчеркнула роль представителя Торгово-промышленной палаты РА в Иордании г-на Али Бакиджа, благодаря которому удалось установить отношения с ТПП Иорданского Хашимитского Королевства.

«Мы благодарны вам за оказываемую нам помощь. Вы не только организовываете бизнес-миссии, но и оперативно решаете многие вопросы и претворяете их в жизнь. Благодаря вам мы встречаемся с интересными людьми и плодотворно сотрудничаем с ними», – резюмировала президент ТПП.

В свою очередь г-н Али Бакидж заявил: «Абхазия – это моя Родина! И я обязан делать все для ее процветания и популяризации. Сотрудничество с Торгово-промышленной палатой для меня – это весьма почетная миссия. Впереди много работы, и я дальше буду прилагать усилия к продвижению совместных проектов».

Он также отметил, что приехавшие в Абхазию туристы чувствуют себя как дома и в полной безопасности.

Г-н Али Бакидж сообщил, что в скором времени в столице Иордании Аммане откроется абхазский торговый центр.

«В настоящее время идет процесс регистрации центра. Он будет работать под государственным флагом Абхазии и реализовывать продукцию абхазских предпринимателей», – сказал представитель ТПП в Иордании.

Тамила Мерцхулава назвала эту новость радостным для всех сюрпризом.

«Мы очень давно мечтали об этом и всячески продвигали этот проект и наконец он будет реализован. Хотелось бы, чтобы это был не только торговый, но и культурный центр, где смогут собираться представители диаспоры, делиться своими впечатлениями об Абхазии и планировать поездки на историческую Родину», – подчеркнула президент ТПП.

Тамила Мерцхулава пожелала гостям хорошего отдыха и ярких впечатлений. Она выразила готовность оказать им любую помощь во время визита в Абхазию.

В заключение встречи ее участники обменялись памятными подарками.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 92Выпуск: 3693Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА