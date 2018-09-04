СЕНТЯБРЬ ОБЪЯВЛЕН «МЕСЯЦЕМ ЧИСТОТЫ»

В тексте Распоряжения, в частности, говорится:

«В соответствии с решением Государственной комиссии по подготовке мероприятий по празднованию 10-летия Дня международного признания независимости Республики Абхазия и 25-летия Дня Победы и Независимости Республики Абхазия, а также в соответствии с Распоряжением Премьер-министра Республики Абхазия от 16 мая 2018 года:

1. Сентябрь 2018 года объявить республиканским «Месяцем чистоты».

2. Руководителям центральных и местных органов государственного управления Республики Абхазия, а также руководителям подведомственных им организаций в течение сентября 2018 года:

– осуществлять контроль за участием работников органов и организаций в уборке ранее закрепленных территорий и объектов (улицы, площади, парки, скверы, пляжи и другие места общественного пользования, прилегающие к административным зданиям территории);

– обеспечить участников уборки необходимыми специальными автотранспортными средствами и контейнерами-накопителями для сбора и вывоза бытовых и иных отходов.

3. Главам администраций районов и города Сухума осуществить организацию мероприятий по привлечению граждан Республики Абхазия – жителей районов и города Сухума – к участию в республиканском «Месяце чистоты».

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника Управления государственного контроля Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия Н. Шохину».

Соответствующее Распоряжение подписал Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия.

Номер: 92Выпуск: 3693Рубрика: политикаАвтор: Соответствующее Распоряжение подписал Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия