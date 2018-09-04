СЛОВА ПОДДЕРЖКИ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования временно исполняющему обязанности главы Донецкой Народной Республики Дмитрию Трапезникову в связи с гибелью Александра Захарченко.

«Уважаемый Дмитрий Викторович!

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, а также всему народу Донецкой Народной Республики по случаю гибели Александра Захарченко.

Александр Владимирович был истинным патриотом своей Родины, неординарным, смелым человеком. Как доблестный сын Донбасса он встал на защиту родного края и прилагал немалые усилия для того, чтобы принести мир и процветание ДНР.

Убежден, что виновники этого подлого убийства будут найдены в кратчайшие сроки и понесут наказание по всей строгости закона.

Вся Абхазия в этот трудный час скорбит вместе с народом ДНР».

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Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия направил письмо с соболезнованиями на имя Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

В соболезновании говорится:

«Уважаемый Денис Владимирович!

Примите наши искренние соболезнования в связи с гибелью Александра Захарченко.

В Республике Абхазия возмущены террористическим актом, в результате которого был убит глава Донецкой Народной Республики Александр Владимирович Захарченко и пострадали несколько человек.

Донецкая Народная Республика потеряла настоящего лидера, которого уважали, к мнению которого прислушивались не только в ДНР, но и за её пределами.

Факт произошедшего чудовищного злодеяния в отношении главы Донецкой Народной Республики расцениваем как ещё одно покушение на мир и стабильность в Донбассе. Уверены, что никому не удастся посеять страх и панику среди жителей ДНР.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия в столь тяжёлое для Донецкой Народной Республики время желает её руководству и народу проявить силу духа и сплочённость во имя будущего своей родины.

Желаем стойкости и терпения родным и близким Александра Владимировича Захарченко и других пострадавших, всем раненым – скорейшего выздоровления».

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Заявление Министерства иностранных дел Абхазии в связи с гибелью главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко

«31 августа текущего года в Донецке в результате взрыва погиб глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко.

МИД Республики Абхазия выражает искренние соболезнования родным и близким А.Захарченко. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате теракта.

Совершенное в самом центре Донецка подлое убийство руководителя ДНР является откровенным актом терроризма, направленным на дестабилизацию ситуации в республике и срыв процесса мирного урегулирования в Донбассе.

Выражаем надежду, что проведенное расследование выявит организаторов и исполнителей данного преступления.

Рассчитываем, что в Киеве откажутся от бесперспективной ставки на террор и насилие и предпримут необходимые шаги для начала равноправного диалога с жителями Юго-востока Украины».

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Заявление РПП ФНЕА в связи с гибелью главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко

«Убийство видного лидера, признанного предводителя борцов за свободу и защиту законных прав граждан ДНР – это вопиющее и циничное преступление, подтверждающее, что киевский режим, грубо игнорируя Минские договоренности, окончательно встал на путь террора и агрессии.

Мы осуждаем подобные противоправные действия и выражаем полную поддержку справедливой борьбе народа ДНР и ЛНР. Уверены, что никому не удастся сломить свободолюбивый дух и волю жителей Донбасса, его доблестных защитников», – отмечается в заявлении.

Номер: 92Выпуск: 3693Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА