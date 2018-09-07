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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил Обращение Президенту Республики Никарагуа Даниэлю Ортеге по случаю десятой годовщины признания Республикой Никарагуа независимости Республики Абхазия
В обращении говорится:
«Имею честь приветствовать Вас по случаю десятой годовщины признания Республикой Никарагуа государственного суверенитета и независимости Республики Абхазия.
Руководство и народ Абхазии высоко ценят и с благодарностью помнят решение о признании независимости Республики Абхазия.
Отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами успешно развиваются в разных направлениях, и мы приложим дальнейшие усилия для того, чтобы вывести абхазо-никарагуанские взаимоотношения на качественно новый уровень.
Хочу Вас заверить, что достигнутые договоренности будут служить надежной основой для партнерства на пользу народов Абхазии и Никарагуа.
Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, господин Президент, крепкого здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту, а всему народу Никарагуа – мира, добра и процветания».
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Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия направил поздравления Президенту Приднестровской Молдавской Республики Вадиму Красносельскому и Председателю Верховного Совета ПМР Александру Щербе по случаю празднования Дня независимости Приднестровской Молдавской Республики.
Номер: 93
Выпуск: 3694
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА