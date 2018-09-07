ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил поздравление с Днем республики Президенту Приднестровской Молдавской Республики Вадиму Красносельскому

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Вадим Николаевич!

Примите мои искренние поздравления с государственным праздником – Днем республики!

Созданная свободным волеизъявлением многонационального народа вашей страны Приднестровская Молдавская Республика является демократическим государством, как по духу, так и по своей сути. Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что выбор, сделанный народом Приднестровской Молдавский Республики, был единственно правильным. Этот выбор наилучшим образом демонстрирует вашу твердую решимость укреплять свою независимость, жить свободной, мирной жизнью.

За прошедшие годы ваша страна преодолела немало трудностей и невзгод, но несмотря на это, сумела сохранить и приумножить все самое лучшее, оставшееся в наследство от предыдущих поколений.

Убежден, что сложившиеся за прошедшие годы дружественные отношения между нашими странами будут и впредь основываться на принципах взаимной дружбы и поддержки.

В канун очередной годовщины со дня образования Приднестровской Молдавской Республики еще раз примите мои сердечные поздравления и пожелания мира, добра и благополучия всему братскому народу Приднестровья».

Номер: 93Выпуск: 3694Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА