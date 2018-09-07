НОВОЕ ЛИЦО В ПОГРАНУПРАВЛЕНИИ ФСБ РОССИИ В АБХАЗИИ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял генерал-майора Дмитрия Юдина по случаю завершения его службы на посту начальника Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, а также временно исполняющего обязанности начальника Погрануправления Алексея Трубецкого.

Дмитрий Юдин проинформировал главу государства о том, что, согласно Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина, он назначен на новую должность. Он также представил временно исполняющего обязанности начальника Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Алексея Трубецкого.

«У него хорошее профессиональное образование, достаточный опыт. Он закончил Высшее пограничное командное училище имени Ф.Э. Дзержинского в городе Алма-Ате, проходил службу в Тихоокеанском пограничном округе, завершил в 2001 году обучение в Академии Федеральной пограничной службы. Нес службу по охране различных участков границы: на Дальнем Востоке, на Северном Кавказе, на границе с Украиной. В последние полтора года он проходит службу в Республике Абхазия, имеет понимание тех задач и способов их выполнения, которые необходимы для безопасности Абхазии», – сказал Дмитрий Юдин.

Президент пожелал Дмитрию Юдину успехов на новой должности и выразил уверенность в том, что работа, начатая при нем, получит продолжение на пользу Абхазии и России и при новом начальнике Пограничного управления.

Номер: 93Выпуск: 3694Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА