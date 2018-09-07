ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В СИРИЮ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом сообщает пресс-секретарь Президента РА Наала Авидзба.

Главу государства в аэропорту встретил министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид аль-Муаллем.

Как отмечается в сообщении, в рамках визита пройдут переговоры президентов двух стран. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад планируют обсудить перспективы двустороннего сотрудничества.

В состав делегации Республики Абхазия входят Премьер-министр Геннадий Гагулия, руководитель Администрации Президента РА Беслан Барциц, секретарь Совета безопасности Мухамед Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария, министр экономики Адгур Ардзинба.

По итогам переговоров планируется подписание Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой, межправительственного Соглашения по созданию совместного Сирийско-Абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству, а также межправительственного Соглашения в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества.

Номер: 93Выпуск: 3694Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА