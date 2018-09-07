ТРУДНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ

Нам пишут

С некоторых пор со стороны властей на ФНПРА особого внимания не обращают. Сразу после войны наши имущественные споры зашли в тупик. Кто хотел, тот и брал под «свою опеку» профсоюзные санатории, пансионаты, дома отдыха, здания и т.д.

Удивляли меня и депутаты, которые особого интереса к нашим проблемам не проявляли.

А недавние высказывания депутатов Б.Табагуа, И.Гуния. В.Кварчия меня совсем обескуражили. Я понял, что Устав ФНПРА, зарегистрированный в Минюсте РА уже и не документ. Пришлось сделать так, чтобы нашим имущественным вопросом занимались юристы из РФ.

Что касается нашего фонда, то во время проверки прокуратурой РА меня три раза вызывали на беседу, как будто я виновен. Рассматривался этот вопрос и в Парламенте VI созыва. Председателю фонда А.Какалия не задали ни одного вопроса. Как председатель Комитета Парламента по бюджету депутат Н.Смыр не обратила внимания на нарушение финансовой дисциплины. Мало того, А.Какалия назначен зам.министра труда и соцобеспечения РА. В общем, так до конца и не разобрались как складываются средства Фонда.

Мы, руководители ФНПРА, не рвемся к власти, не требуем никаких денежных средств и т.д. Мы всего лишь хотим, чтобы соблюдалась Конституция, Законы, наш Устав. Даже такой вопрос, что в нынешнем году, наши дети могут остаться без новогодних подарков, – никого не волнует!

Хочу отметить, что многие чиновники, которые занимаются нашими проблемами, прямо говорят, что выполняют просто чьи-то указания. Такой формальный подход к делу не принесет пользу профсоюзам Абхазии. Это плохой симптом в развитии и построении нашей молодой страны.

А.АЙБА, председатель ФНП РА

Номер: 94Выпуск: 3695Рубрика: обществоАвтор: А.АЙБА, председатель ФНП РА