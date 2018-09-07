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07.09.2018
Номер: 94
Выпуск: 3695
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ КУРОРТ АБХАЗИИ
Лето – 2018
Специалисты сервиса бронирований Tvil.ru опубликовали топ самых популярных у россиян курортов Абхазии. Рейтинг возглавил курортный город Гагра.
На втором месте расположился поселок Цандрыпш, на третьем – город Сухум. Замкнули пятерку Новый Афон и Пицунда.
Дешевле всего было арендовать курортное жилье в поселке Цандрыпше Гагрского района (1,6 тысяч рублей в сутки), дороже – в Пицунде (3 тысячи рублей). Средняя длительность отдыха туристов на курортах Абхазии составила десять дней.
Номер: 94
Выпуск: 3695
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс