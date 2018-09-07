САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ КУРОРТ АБХАЗИИ

Лето – 2018

Специалисты сервиса бронирований Tvil.ru опубликовали топ самых популярных у россиян курортов Абхазии. Рейтинг возглавил курортный город Гагра.

На втором месте расположился поселок Цандрыпш, на третьем – город Сухум. Замкнули пятерку Новый Афон и Пицунда.

Дешевле всего было арендовать курортное жилье в поселке Цандрыпше Гагрского района (1,6 тысяч рублей в сутки), дороже – в Пицунде (3 тысячи рублей). Средняя длительность отдыха туристов на курортах Абхазии составила десять дней.

Номер: 94Выпуск: 3695Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс