ЭЛЬВИРА АРСАЛИЯ ВСТРЕТИЛАСЬ С МАРЕТ ГАЗДИЕВОЙ

Культура

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия приняла министра культуры и архивного дела Ингушетии Марет Газдиеву.

Приветствуя коллегу, Э.Арсалия отметила: «Дни культуры Ингушетии в Абхазии – масштабный международный проект, который позволит гражданам Абхазии посетить мероприятия разной творческой направленности. Нам интересно познакомиться с культурой Ингушетии и проследить параллели наших культур».

Марет Газдиева передала искренние пожелания мира, процветания и благополучия от главы Ингушетии Юнус-бека Евкурова и выразила благодарность Президенту Абхазии и министру культуры за содействие в развитии межкультурных связей двух республик. «Абхазия выбрана неслучайно для проведения Дней культуры Ингушетии – мероприятия проводятся в соответствии с постановлением Правительства России. Мы уже побывали в Белоруссии, Казахстане, Бельгии, Франции и в других странах», – отметила М.Газдиева.

Номер: 94Выпуск: 3695Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс