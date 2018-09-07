Так было в нашей истории

Всем известная горбачевская «перестройка», начавшаяся в 1985 году, пробудила в обществе к возникновению и росту большого числа всевозможных союзов, ассоциаций и народных фронтов разных направлений – националистических, патриотических, либеральных и других.

С 1988 года начинаются межнациональные вооруженные столкновения. Особенно усердствовала шовинистически настроенная прослойка грузинского общества, которая призывала к ликвидации Абхазии, Аджарии, Юго-Осетинской автономии и признанию грузинского языка на территории Грузии единственным языком. Митингующие грузины требовали выхода Грузии из СССР и вывода советских войск из Грузии. Своим главным лозунгом демонстранты провозглашали – «Грузия для грузин».

В 1989 году в Абхазии действовали и активно проводили свою деятельность грузинские неформальные организации. Митинги проводились в разных регионах Абхазии – Леселидзе, Сухуми, Гульрипшском, Очамчирском районах и других местах.

К сожалению, партийные и государственные органы Абхазии не сумели дать достойный отпор грузинскому национализму. Обстановка с каждым днем накалялась, надо было срочно предпринимать решительные действия по пресечению и обузданию зарвавшихся национал-шовинистов. В декабре 1988 года был образован «Народный форум Абхазии», который взял на себя ответственность за судьбу всех жителей республики, подвергавшихся угрозам и унижению. 18 марта 1989 года по решению форума в селе Лыхны состоялся сход жителей Абхазии. Собралось более 50 тысяч человек, был поставлен вопрос перед руководством Советского Союза о восстановлении статуса Советской Республики Абхазия (1921 по 1931 год).

В 80-е годы XX века в самой Грузии происходило много событий. Одно из них – 9 апреля 1989 года, когда митингующие поставили вопрос о выходе Грузии из состава СССР. После этих событий грузинские шовинисты свое внимание и силы обрушили на раскол общества в Абхазии. Накал политической обстановки не мог не беспокоить руководство Советского Союза.

15 июля 1989 года произошла первая стычка с грузинами в парке им. Руставели, где абхазы заставили ретироваться грузин к морю. Таких событий было очень много, которые известны нашим жителям, и поэтому, не утомляя читателя, перейду непосредственно к теме моей судьбы в тот трагический период.

2 октября 1989 года я, как обычно, находился на своём рабочем месте в Гульрипшском районе, в офисе, где была дислоцирована вверенная мне организация – «Оптово-розничное объединение по торговле лесными и стройматериалами Абсоюза». Около 10 часов утра в кабинет ко мне вошел человек в спортивном костюме, невысокого роста, крепкого телосложения, поздоровался со мной, предъявил удостоверение с указанием должности – зам.начальника БХСС МВД ГССР – Квирая Шота Отарович, объяснив мне, что он приехал со своими сотрудниками по поручению руководства МВД и прокуратуры Грузии для проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей всех вверенных мне торгобъектов, без объяснения причин и оснований.

Я спросил, что послужило причиной столь масштабной проверки организации, и он ответил: это проверка вызвана планом мероприятий МВД и прокуратуры Грузии. Но я не мог даже подумать об их коварных планах, связанных с моей судьбой. Это была целенаправленная задача, как мне стало известно позже, любыми правдами и неправдами найти компромат на меня и арестовать. А в это время в бухгалтерии организации орудовал нагловатого поведения сотрудник так называемой комиссии, майор милиции, который главному бухгалтеру Оксузяну А. приказал положить на стол всю имеющуюся бухгалтерскую документацию и никуда не выходить.

Пока шла моя «дружеская» беседа с Квирая Ш.О., у входа на территорию базы в помещении магазина-склада, где обычно оформлялись документы на проданые стройматериалы, сотрудники МВД Грузии в составе 3-х человек, угрожая оружием заведующему складом Гвилава В.Л., наглым и недозволенным методом потребовали от него признательного письменного заявления о якобы переданных мне денег в сумме 300 рублей на покупку оружия для абхазских «сепаратистов». На абсурдное и необоснованное требование сотрудников МВД ГССР Гвилава категорически отказался давать на меня какие-либо ложные и необоснованные показания. И когда те начали угрожать оружием, он, как порядочный человек, заявил им: «Стреляйте» и, раскрыв рубашку, показал им две татуировки с изображением на груди В.Ленина и И.Сталина. Такого поворота дела они не ожидали. Этот поступок Гвилава В. охладил их пыл и они ретировались, выйдя из помещения, так и не добившись осуществления подлого плана. Потерпев фиаско, эти сотрудники не остановились. Любой ценой хотели собрать компромат на меня через других работников. В поле зрения попал другой сотрудник – рабочий Коява С.Н., которому предложили подбросить пистолет «ПМ» в мою автомашину ВАЗ, а затем передать мне обработанную невидимой краской денежную купюру в сумме 1 тысяча рублей в качестве «вознаграждения» за предоставленную им работу при перекладке стройматериалов на базе.

Всю эту гнусную, грязную и подлую операцию возглавлял Джваршвеишвили, бывший игрок тбилисского баскетбольного клуба «Динамо», перешедшего позже в органы МВД Грузии. Но Коява С.Н. категорически отказался выполнять это грязное поручение. Об этом он сообщил мне, и я написал в компетентные органы – КГБ и МВД Абхазии. Но никакой реакции с их стороны не последовало, что говорило об их работе в тот период, как сторонников беззакония и нежелания конфликтовать с тбилисскими властями.

Узнав о моей жалобе в органы, преступная группа, возглавляемая Квирая Ш.О., насильственным путем вывезла Коява С.Н. в г.Зугдиди, где обосновался штаб Квирая Ш.О., и там его избили до бесчувствия, затем, когда он пришел в себя, вынудили в письменной форме опровергнуть написанное мной заявление об оружии и обработанных деньгах в компетентные органы Абхазии. Но у тбилисских опричников были далеко идущие планы, они шли на любые провокации и беззаконие для достижения поставленных ими задач по дискредитации моего имени.

Для сведения читателей, могу с уверенностью заявить, что комиссия, присланная для проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей, была абсолютно некомпетентная, не имела ни малейшего представления о правилах и методах проведения инвентаризации, да и не стояла у них задача найти истину, стояла задача любой ценой обвинить меня в преступлениях, которые я не совершал. Это была целенаправленная задача – любой ценой меня дискредитировать за якобы преступные деяния. Чтобы не быть голословным, приведу один лишь пример. В Очамчирском лесоскладе № 5, где проводили инвентаризацию, выводили остаток дубового паркета. Брали мешки и тару и клали паркет в эту емкость и взвешивали на весах. Как можно выводить результат наличия паркета методом взвешивания, как зерно и картофель, тогда как паркет измеряется в квадратных метрах, а не в килограммах. Таким образом выводился нужный им результат. Вот таким грубейшим методом выводились и другие результаты. Правила для них не существовали, и такое беззаконие и произвол царили во всех торгобъектах. Стояла задача: любой ценой собрать негатив, вопреки общеустановленным нормам, и показать сплошной беспорядок, хищение, а весь этот материал проверки передать в средства массовой информации в назидание судьям о невозможности вынесения оправдательного приговора.

Время было такое, что материал, суды находились под давлением такой гнусной системы и строго наказывали подсудимого, невзирая на его невиновность.

(Продолжение в следующем номере)

Зураб АГРБА, участник национально-освободительного движения

Номер: 94Выпуск: 3695Рубрика: политикаАвтор: Зураб АГРБА, участник национально-освободительного движения