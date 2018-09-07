ПРИРОДНЫЕ КРАСОТЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАТМЕВАТЬ БЫТОВОЙ НЕГАТИВ

Проблемы, которые волнуют общество

Когда в дверях редакционного кабинета появился давний автор газеты и просто наш добрый друг Хакибей, сказать, что мы обрадовались, значит не сказать ничего. Мы по-настоящему были счастливы, что видим его в добром здравии, что он по-абхазски подтянут и строен в свои 70 с большом хвостиком лет, и, что раз он пришел, значит, его глаз по-прежнему зорок и подметил в нашем обществе что-то такое, что не способствует его положительному имиджу. А все вместе это значит, что наши читатели смогут получить информацию, которая их не только заставит задуматься, но, не исключим, и побудит к каким-либо результативным действиям. Наш уважаемый Хакибей обладает характером бойца и не проходит мимо ситуаций, вызывающих к себе негативное отношение тех, кто с ними сталкивается.

Усадив гостя, поговорив о том о сем, – о здоровье супруги Мактины, о детях и внуках, о жизни в селе, мы ждали, когда же он коснется главной цели своего визита в редакцию. Хакибей начал издалека. Его старший внук, который уже оканчивает вуз в России и будет агрономом, пригласил приехать в Абхазию преподавателя, ведущего у него практические занятия в полевых условиях. Преподаватель – молод, немного старше самого внука. Приехал он с женой и маленькой дочкой. В Абхазии они впервые. В восторге от озера Рицы, Пицунды, новоафонских собора и пещеры, от доброжелательности и радушия местных жителей.

– Я думал, чем еще порадовать друзей моего внука. Припомнил, что в советские времена популярностью у нас самих и у наших гостей пользовалось Чернореченское форелевое хозяйство. Сам там бывал не раз, был доволен. Поделился своей идеей, поддержали. Поехали на двух машинах – собралось восемь человек. Я тоже решил тряхнуть стариной. Первая проблема возникла на трассе: «Где сворачивать к форелевому хозяйству?». Я запамятовал, давно не бывал там. Не знали и другие. В одном из ларьков, их немало на дороге, тоже не знали, в другом сказали, что, кажется, надо проехать еще вперед. Общими усилиями поворот мы нашли. Еще несколько машин с российскими номерами стояли там – отдыхающие спрашивали, как проехать в это хозяйство. Но никакого обозначения поворота, никакого приглашения посетить этот уникальный уголок и попробовать замечательную форель, там нет. Однако, оказалось, что это не совсем так. Выйдя из машины, я на старом щите, стоящем на таком же старом столбе, с трудом разглядел вылинявшие, поржавевшие от времени отдельные буквы, которые когда-то, возможно, составляли слово «чернореченское». Мне стало стыдно за всех нас. Во-первых, такое «сооружение» не имеет даже права «украшать» нашу центральную трассу. И, во-вторых, неужели с тех самых советских времен нынешние хозяева, руководители этого предприятия до сих пор не могут установить свой щит, сейчас их называют баннерами, с соответствующими обозначениями и рекламой? Неужели они не заинтересованы в популяризации своего хозяйства, в увеличении числа посетителей?

Дальнейшие события показали, что это было только начало наших впечатлений со знаком минус. Вход на территорию форелевого хозяйства платный. Женщина, принимающая деньги, сказала: «Абхазцы проходят бесплатно». Я попытался сказать, что платить должны все, так как часть полученных средств идет на развитие самого хозяйства, идет в государственную казну, а это очень важно, и хотел заплатить за всех – по 150 рублей за каждого взрослого и 50 рублей за ребенка. Но мой внук сказал: «Успокойся, видишь, входные билеты не дают, значит, сколько прошло человек, какой доход за день у предприятия неизвестно». После такого объяснения моего внука, не могу сказать, что я успокоился.

Наши приключения, я их лучше назову злоключения, продолжились и в апацхе, куда мы зашли покушать. Скорее, это кафе-ресторан, судя по помещению, а в зеленом дворе стоят столики. И не пустуют. Микроавтобусы подвозят группы туристов. Не знаю, остаются ли они довольными обслуживанием. Мы заказанную еду ждали более часа, нам забыли принести салфетки и компот, после напоминаний доносили вилки и ножи, так как сразу не смогли сосчитать, сколько нас человек, а жареная форель была холодной и совершенно сухой, как, кстати, и абыста. А вот сыр был вкусный. Мне сказали, что объектов питания рядом с территорией форелевого хозяйства несколько. Будем надеяться, что в тот день нам просто не повезло, что в других – лучше. Очень серьезно хочу сказать о туалете. И давайте не будем, прикрываясь ложным стыдом, молчанием обходить эту тему. Когда-то я читал, что уровень культуры общества определяется количеством воды, затрачиваемой этим обществом. Туалет, который мы увидели при «нашей» апацхе, сегодня, в XXI веке, не поддается описанию. Деревянное сооружение без всяких признаков современности. Дышать невозможно. О воде там, внутри, нет и речи. Заверяю, что в самых отдаленных деревнях уже давно не найти ничего подобного. Неужели хозяева настолько безразличны к своим гостям, а, следовательно, и к своим доходам. Я не случайно говорю о доходах. Туристы из микроавтобусов и мы обменялись впечатлениями, особого желания нанести сюда повторный визит я ни у кого не заметил. А ведь то количество туристов, которое здесь бывает, те деньги, которые они здесь оставляют, с лихвой позволяют хозяевам окупить затраты на самые необходимые усовершенствования услуг, которые они предоставляют гостям.

А вот искусственные пруды, специализированные водоемы – в одних выводятся мальки, в других плещется форель – производят впечатление. Великолепен и сам этот уголок – с высокими горами, истоком Черной речки, зеленью деревьев. Уходили, в общем, довольные проведенным временем, тем, что гостям нашим доставили радость – увидели они для себя много нового. Природные красоты перекрыли бытовой негатив.

Да, наша безотказная красавица-природа нас выручает во многих ситуациях. Но разве на это нам нужно сегодня делать ставку? Надо учиться самим отвечать за свои дела или за их отсутствие.

Уже уходя с территории форелевого хозяйства, увидел двух ребят с довольно большими и, по всему видно, тяжелыми мешками. «Что несете, ребята?», – обратился я к ним. «Форель», – услышал в ответ. «Столько поймали?!» «Нет. Она дохлая. Подобрали на обмелевшем водоеме». Больше вопросов мне задавать не захотелось. Но про себя подумал: «А зачем и куда можно нести в мешках дохлую форель из форелевого хозяйства?»

Порадовался, что мои спутники не слышали этого разговора.

ХАКИБЕЙ, общественный наблюдатель

P.S. Прочитал. Меня поняли и записали правильно.

Номер: 94Выпуск: 3695Рубрика: обществоАвтор: ХАКИБЕЙ