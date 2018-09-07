ЖИЛ ОТКРЫТО, ПО-СОВЕСТИ

Память. Гражданин Апсны

Памяти друга, коллеги, соратника, сослуживца, патриота, ветерана национальной освободительной борьбы абхазского народа, ветерана Отечественной войны Абхазии, первого заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов Абхазии.

Минул год, как с нами нет Аргун Мирона Шириновича. С болью в сердце о нем можно говорить теперь только в прошедшем времени. Его смерть – большая утрата как для его большой и славной семьи, так и для всех работников Федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия. Все мы, его коллеги и друзья, искренне скорбим о его безвременной смерти, постоянно ощущаем боль утраты дорогого человека, преданного друга. Мирон Ширинович Аргун был человеком большой души, настоящим патриотом своей страны. Он в любых ситуациях находил слова поддержки и делился с каждым своим большим жизненным опытом. Его никогда не покидало очень тонкое и радушное чувство юмора, всегда было уютно и комфортно с ним общаться, ощущать его присутствие. Мы, его коллеги, всегда получали от него разумные советы и напутствия. Он не щадил своего здоровья, всего себя отдавал работе, коллегам и друзьям.

Сколько бы времени ни прошло, он навсегда останется в наших сердцах настоящим другом, человеком с большой буквы.

Аргун Мирон Ширинович родился 15 декабря 1944 года в г. Ткуарчале. Окончил 1-ю среднюю школу и поступил в Сухумский индустриальный техникум. До окончания, в 1964 году, был призван в ряды Советской армии, демобилизовался в 1967 году.

В 1974 году окончил индустриально-педагогический факультет Волгоградского политехнического института по специальности «инженер-строитель».

Работал: секретарем комитета комсомола шахты им. Лакоба в Ткуарчале; в Ткуарчалском профтехучилище мастером производственного обучения; директором Гудаутского филиала Ткуарчалского профтехучилища; переведен в Ткуарчалский шахтострой и был избран председателем постройкома.

Позже решением вышестоящих партийных органов был переведен в Сухум в общестроительный трест №6 инженером ППО, а затем был избран председателем Объединённого комитета профсоюза треста «Абхазстрой».

Был членом Президиума Республиканского комитета профсоюза работников угольной промышленности Грузинской ССР, членом народного контроля г. Ткуарчала.

С 1994 года до самой смерти избирался 1-м заместителем председателя ФНП РА.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Коллектив Федерации независимых профсоюзов РА

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Мне посчастливилось общаться с Мироном Аргун. Этот человек – само воплощение всего лучшего, что есть у нашего народа. Традиционная воспитанность, чистота души, уважение к ближнему, искренность мысли и огромное желание работать и помогать своей республике.

Знакомы мы были с Мироном Шириновичем более 25 лет, и я ни разу не видел его злобным, возмущенным, чем-то недовольным и т.д.

В этом абхазском гражданине была заложена удивительная сила духа, помогавшая ему решать трудности и проблемы с такой рассудительностью, которые, как мы думаем, может прийти только в преклонном возрасте.

Секрет здесь простой. Человек, который с детства живет по традициям своего народа и в течении своего жизненного пути не теряет эти крупицы, становится истинным сыном своей земли и народа.

Мирон Ширинович много сделал для становления профсоюзов Абхазии – этой важной и необходимой структуры в нашем обществе. Обычно про таких людей говорят – на них держится все. Это верное определение для М.Аргун, он был одним из звеньев, которые объединили все профсоюзы республики.

Большую помощь он оказывал главной газете страны – «Республике Абхазия». Брал на себя обязанности, чтобы она в массовом количестве была подписана среди профсоюзных организаций и доходила в районы и села. Редакция благодарна ему за то, что он понимал значение газетного слова для населения.

Мирон Ширинович Аргун, гражданин, которого всегда будет не хватать обществу его работой, общественной деятельностью, чистой любовью к Абхазии и уважением к людям.

Он тот абхаз, который несмотря на изменяющееся дыхание времени, оставался верным истинно народным принципам и правилам, которые всегда помогали нашему народу выбирать правильные направления в быту, жизни, истории.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 94Выпуск: 3695Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА