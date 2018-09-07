ПОЛИТИКА – ДЕЛО ТОНКОЕ

Личность

(Продолжение. Начало в № 93)

Пришлось завести две роты в Сенаки, выставить охрану. И охраняли мы до тех пор, пока нас не вывели… Еще курьезнее ситуация сложилась в Зугдиди. Там начали грабить брошенное в тот момент административное здание, в котором помещались государственные структуры. А поскольку все полицейские с нашим приходом сдали табельное оружие, то глава района обратился к нам с просьбой вернуть полицейским табельное оружие, чтобы они могли свои профессиональные задачи выполнять, чтобы беспорядков не было.

Вот и решайте – какая она роль России – захватническая или миротворческая? И в Пятидневной войне 2008 года, и вообще в современном мире…

Ведь главной целью нагнетания обстановки в этом районе было создать невыносимые условия для российской армии и убедить мир в неспособности России обеспечить безопасность при проведении предстоящих в 2014 году XVIII зимних Олимпийских игр в Сочи.

Мы помним провокации в Кодорском ущелье Абхазии, помним, как происходило увеличение численности спецподразделений, направляемых туда с грузинской стороны. И Абхазские вооруженные силы уже не справлялись собственными силами, среди военнослужащих Абхазской армии росли потери.

При этом Запад, к сожалению, продолжал проводить политику двойных стандартов по отношению как к Абхазии, так и к Южной Осетии, формируя при этом в мире общественное мнение в соответствии со своими интересами.

Оценивая с этой точки зрения прошедшее десятилетие, я с сожалением отмечаю, что события тех дней так и не получили оценки – и связано это с политикой, которую проводят, продолжают проводить американцы и их европейские партнеры.

Но Россия сегодня уже другая, и мы не позволим разговаривать с нами с позиции силы. Более того, участие России позволило укрепить пограничную линию соприкосновения сторон в республиках Абхазия и Южная Осетия, обеспечить надежную гарантированную защиту, не допускать кровопролития среди мирного населения. А возросшие боевые возможности российских Вооруженных сил удалось продемонстрировать на примере событий в Сирии. Происходящее в Сирии показало, что для защиты своих национальных интересов Российская армия способна решать задачи и далеко за пределами своего Отечества.

– У нас в Абхазии вы, Владимир Анатольевич, пользуетесь огромным авторитетом и уважением, вы – боевой генерал, – обратился с вопросом к хозяину встречи глава телеканала АБАЗА ТВ и председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг. – Вы изучали ситуацию и вам поручали изучать ситуацию. Сегодня вы – политик. Как вы считаете: могла бы история развиваться иначе, если бы в России раньше услышали обращения абхазов и осетин, на протяжении десятилетий призывающих изменить политический статус обеих наших республик?

С учетом ваших рекомендаций, с учетом вашего видения ситуации могло бы такое политическое решение быть принято раньше?

– Я скажу так: такое решение ДОЛЖНО было быть принято раньше! А если брать юридическую сторону, которую нам абхазы доказывали, что если Россия является правоприемницей Советского Союза, то Абхазия в начале XX века являлась отдельной республикой в составе Союза…

Есть и второй момент, который я отмечу: в ходе стремительного завершающего наступления Абхазской армии в 1993 году Шеварднадзе не удалось бы покинуть побеждающую Абхазию, не будь прямого указания президента России Бориса Ельцина – вывезти, спасти коллегу по политбюро. Сработали прежние отношения. Трудно разделить человеческое и политику, трудно отделить одно от другого. Говорят же: лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Политика – дело тонкое, и как ты ни крути, по сути-то, в конечном итоге речь идет о человеческих судьбах. А в 90-х годах все условия были для того, чтобы принять такое решение.

– Как вы теперь уже с точки зрения политика оцениваете 10 лет стратегического партнерства отношения Абхазии и Южной Осетии с Россией за этот период? – спросила журналист АГТРК Рада Аргун.

– Для меня Абхазия все-таки ближе, чем Южная Осетия, – еще раз отметил генерал Шаманов. – Все из-за того, что в Южной Осетии мне почти не приходилось решать профессиональных задач. Соответственно, и круг знакомых у меня там не столь широк. Но вот сейчас мы стали наращивать отношения при нынешнем президенте. Что же касается Абхазии, то могу сказать одно: потенциальные возможности между Россией и Абхазией реализуются не очень хорошо. Я свое мнение высказываю: такой благодатный край, тем более что половина жителей Абхазии – граждане России. Мы могли бы более интенсивно реализовывать возможности Абхазии в самых разных сферах. Не в обиду нынешнему президенту – наиболее эффективно и ярко отношения продвигал президент Сергей Багапш, а сейчас позиция Абхазии скромная, я бы так сказал. Десять лет прошло, и надо находить более эффективные механизмы взаимодействия.

Отношения с депутатским корпусом обеих республики, по мнению В. Шаманова, развиваются успешно. Он сказал, что уже получил приглашение от руководства Республики Абхазия посетить мероприятия по случаю празднования 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии в сентябре. И пообещал принять участие в этих торжественных мероприятиях.

Наши коллеги из Южной Осетии спросили, есть ли опасность повторения событий 2008 года.

– Там, где проходит граница, всегда существует опасность, – ответил генерал, – но в данной ситуации обе республики гарантированно защищены от агрессии. Как будут дальше развиваться события, покажет время. Присутствие российских военных баз на территориях обеих республик обеспечивает их интересы, целостность инфраструктуры и тем самым гарантированно обеспечивают главное политическое решение, заложенное в одном из шести пунктов Плана урегулирования военного конфликта в Грузии в августе 2008-го, вошедшего в историю как План Медведева – Саркози – о неприменении военной силы. У меня как у военного человека по поводу стабильности мирного населения полное спокойствие.

Коллеги из Северной Осетии поинтересовались, насколько реально воссоединение в ближайшее время двух Осетий – Северной и Южной.

В. Шаманов ответил так:

– Сегодня нет препятствий, чтобы по существу единая нация решала экономические, культурные и другие задачи сообща. Но за прошедшее десятилетие, и я не устану повторять это, так и не была сделана оценка произошедшему. Совершив нападение на Южную Осетию 10 лет назад, Саакашвили добавил еще два замороженных конфликта. Они уже есть в Приднестровье, в Нагорном Карабахе… Западная теория управляемого хаоса по существу такими конфликтами и подвигается. Идеологи этой теории не успокаиваются: вот грузинская сторона заговорила о размещении на своей территории американской военной базы, разворачивает никому не нужные бактериологические лаборатории. Все это побуждает и Россию соответствующим образом реагировать. Ведь речь идет о наших непосредственных соседях, наших национальных интересах. В такой непростой ситуации объединение двух Осетий – не самая главная международная проблема России. Несомненно, вопрос этот будет рассматриваться в обозримом будущем, но решать его сиюминутно необходимости нет.

У нас есть другие задачи. Надо восстанавливать нормальные отношения с американцами: убедить их, что хватит смотреть через планку прицела друг на друга… Не получается пока.

Вы знаете, что решением обеих палат Конгресса США наложено вето на взаимодействие и в 2019 году министерств обороны России и США. Сохранятся контакты только по линии генерального штаба и комитета начальников штабов. Руководство Парламента России предпринимает шаги, выстраивает отношения с американскими конгрессменами, с коллегами из Бундестага (Германия сегодня ведущее европейское государство), неплохие коммуникации начинают выстраиваться с Францией. И это на сегодня – первоочередные задачи политиков и дипломатов России. Нам нужно выстраивать отношения по линии Россия – НАТО.

– Поскольку вы затронули тему НАТО, – вступила в разговор директор агентства «Абхазия-Информ» Манана Гургулия, – то у меня два вопроса: как вы оцениваете стремление Грузии к вступлению в НАТО и нынешнее состояние российско-грузинских отношений? В нашей журналистской среде нередко приходится услышать мнение, что улучшение российско-грузинских отношений может негативно сказаться на отношениях России с Абхазией и Южной Осетией.

– Спасибо за вопросы. Оба они имеют давнюю историю. Начнем с продвижения НАТО к границам России. На мой взгляд, подобное движение в целом дестабилизирует обстановку в мире. Чем дальше от нас во времени развал Советского Союза, тем острее мы ощущаем, что потеряли тогда и чего не сделали для предотвращения этого лидеры, находившиеся в то время у руля, и те, что пришли после них. А исправлять ошибки значительно сложнее, чем не совершать их изначально.

– Что касается нынешнего состояния российско-грузинских отношений, то улучшение прослеживается в них незначительное. Я с большим уважением отношусь ко всем национальностям, проживающим в Грузии. У меня среди грузин немало друзей, и среди них те, кто и сегодня живет в Грузии, и те, кто не живет. Конечно, никого не устраивает нынешнее положение в отношениях России и Грузии. Я вижу, что потихонечку начинает отходить душой один из моих любимых певцов Вахтанг Кикабидзе. Много для улучшения отношений между нашими народами делает Тамара Гвердцители, многие другие представители Грузии, живущие в России, но при этом не потерявшие связь с родиной. Поэтому я надеюсь – будут у нас еще лучшие времена.

Записала Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 94Выпуск: 3695Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА