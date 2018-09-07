ДРЕВНИЕ СВЯТЫНИ СИРИИ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба в сопровождении министра высшего образования Сирии Атефа Наддафа и членов официальной делегации посетил исторические места Сирийской Арабской Республики.

Глава государства посетил мечеть Омейядов. Президенту и членам делегации Республики Абхазия рассказали об истории мечети. Рауль Хаджимба оставил памятную запись в Книге почета, пожелав народу Сирии мира и спокойствия.

Глава государства также посетил ряд исторических зданий в историческом центре Дамаска и пообщался с жителями Сирии.

Президент посетил город Саедная, где расположен один из старейших и крупнейших в мире женских монастырей – монастырь Девы Марии.

Настоятельница монастыря и епископ Сирии отец Лука приветствовали Рауля Хаджимба. Они отметили, что для них является большой честью принимать высокого гостя. Президенту рассказали об истории монастыря.

«Для нас высокая честь, что Вы сегодня находитесь здесь. Сотни приветствий Вашему народу. Это место – второе по значению после Иерусалима место христианского паломничества. Сюда приезжают разные люди – и христиане, и мусульмане. Добро пожаловать на эту священную землю», – отметили они в приветственных словах.

Президент отметил, что делегация Республики Абхазия рада находиться в этом священном месте. «У Сирии древнейшая история, здесь сплетены религии, которые живут в мире и добре. У Абхазии также есть славные страницы истории, связанные с христианством. Мы также боролись за свою свободу, сегодня борется Сирия. Дай Бог, чтобы все сложилось так, как этого хочет народ Сирии», – сказал глава государства.

Президент по приглашению принимающей стороны также посетил город Маалула, где расположен женский монастырь Святой Феклы Равноапостольной.

Номер: 94Выпуск: 3695Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА