Рабочая встреча в Сирии

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике Александром Кинщаком.

Александр Кинщак поздравил Президента с десятилетием признания Абхазии Россией. Он также подчеркнул важность официального визита Рауля Хаджимба в Сирию, что было воспринято очень позитивно, и выразил готовность оказать содействие коллегам из Республики Абхазия в налаживании деятельности будущего Посольства Абхазии в Сирии.

Глава государства поблагодарил Александра Кинщака, отметив, что для Абхазии официальный визит в Сирию является историческим событием.

Номер: 94Выпуск: 3695Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА