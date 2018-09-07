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07.09.2018
Номер: 94
Выпуск: 3695
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
Рабочая встреча в Сирии
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике Александром Кинщаком.
Александр Кинщак поздравил Президента с десятилетием признания Абхазии Россией. Он также подчеркнул важность официального визита Рауля Хаджимба в Сирию, что было воспринято очень позитивно, и выразил готовность оказать содействие коллегам из Республики Абхазия в налаживании деятельности будущего Посольства Абхазии в Сирии.
Глава государства поблагодарил Александра Кинщака, отметив, что для Абхазии официальный визит в Сирию является историческим событием.
Номер: 94
Выпуск: 3695
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА