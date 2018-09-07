Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился со Спикером Народного Собрания Сирии Хаммудом ас-Сабаг

Спикер Народного Собрания Сирии, приветствуя гостя, сказал: «Мы высоко оцениваем ваш исторический визит в Сирию. Это итог шага по признанию двух республик, также имеющего историческое значение.

Сегодня весь мир наблюдает за вами. Встреча с Президентом Сирии отражала взаимную поддержку и хорошие отношения между руководством и народами наших стран.

Я уверен, что вам детально известно о том, что пришлось пережить Сирии. Заговоры против Сирии потерпели поражение благодаря стойкости сирийского народа. Мы также не забываем поддержку, которую оказали дружественные страны, стратегические партнеры во главе с Российской Федерацией, верные многочисленные друзья, которыми являетесь и вы.

Здесь присутствуют наши коллеги, которые побывали в Абхазии во время празднования Дня Победы. Они вернулись с приятными впечатлениями. Очень ждем встречи с абхазскими коллегами».

Со своей стороны Рауль Хаджимба отметил: «Для нашей страны эти события имеют очень важное значение. Установление дипломатических отношений дало нам возможность продолжить диалог. Большой Договор, который был подписан после встречи с Президентом Сирии, придает новый импульс развитию нашего взаимодействия. Связи Сирии и Абхазии имеют давнюю историю. Современный мир требует более активного взаимодействия.

На сирийской земле проживают наши адыгские братья, абхазы. Мы гордимся тем, что они встали рядом с руководством Сирии для того, чтобы страна сохранилась.

Мы искренне благодарны нашим сирийским друзьям, которые приезжали в Абхазию, видели нашу страну. Уверен, что абхазские и сирийские коллеги будут активно работать, чтобы наши отношения были крепкими и развивались во благо наших народов».

Номер: 94Выпуск: 3695Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА