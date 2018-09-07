Рауль Хаджимба наградил Башара Асада орденом «Ахьдз-Апша» первой степени

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба наградил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада орденом «Ахьдз-Апша» первой степени.

В Указе о награждении говорится:

«За большие заслуги в признании государственной независимости Республики Абхазия, укреплении мира, дружбы и сотрудничества между Абхазией и Сирийской Арабской Республикой наградить Башара Хафез аль-Асада орденом «Ахьдз-Апша» I степени».

Номер: 94Выпуск: 3695Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА