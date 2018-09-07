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07.09.2018
Номер: 94
Выпуск: 3695
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
Рауль Хаджимба наградил Башара Асада орденом «Ахьдз-Апша» первой степени
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба наградил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада орденом «Ахьдз-Апша» первой степени.
В Указе о награждении говорится:
«За большие заслуги в признании государственной независимости Республики Абхазия, укреплении мира, дружбы и сотрудничества между Абхазией и Сирийской Арабской Республикой наградить Башара Хафез аль-Асада орденом «Ахьдз-Апша» I степени».
Номер: 94
Выпуск: 3695
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА