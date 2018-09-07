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07.09.2018
Номер: 94
Выпуск: 3695
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
Новый Договор о дружбе и сотрудничестве
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой.
В ходе визита также планируется подписание межправительственного Соглашения по созданию совместного Сирийско-Абхазского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству, а также и межправительственного Соглашения в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества.
Номер: 94
Выпуск: 3695
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА