Новый Договор о дружбе и сотрудничестве

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой.

В ходе визита также планируется подписание межправительственного Соглашения по созданию совместного Сирийско-Абхазского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству, а также и межправительственного Соглашения в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества.

Номер: 94Выпуск: 3695Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА