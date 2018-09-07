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07.09.2018
Башар Асад сказал: <p>
«Хочу поприветствовать ещё раз Вас и Вашу делегацию. В состав делегации входят представители всех сфер, которые могут создать крепкий фундамент для старта наших отношений. Мы хотим Вас поздравить с десятилетием признания независимости Абхазии. Мы также хотим наполнить наши отношения общественным, экономическим и культурным аспектами. <p>
В наших странах проживают представители разных национальностей. Представители вашей диаспоры проживают также в Сирии. <p>
Соглашения, которые мы подпишем, станут важным шагом в наших отношениях. <p>
Ещё раз приветствую Вас и Вашу делегацию». <p>
Рауль Хаджимба поблагодарил Президента Сирии за приглашение: <p>
«Спасибо, господин Президент, для нас это событие исторического характера. Сегодня здесь находится официальная делегация Абхазии после дипломатического признания ее независимости со стороны Сирии. <p>
Я искренне благодарен Вам за приглашение и возможность встретиться с Вами и Вашими коллегами. <p>
Решение о признании было смелым действием со стороны Сирийской Арабской Республики, мужественным шагом руководства Сирии. <p>
Сегодня, как мы говорили с Вами, США, Запад делают все, чтобы противодействовать Сирии. <p>
История наших отношений уходит вглубь веков. XIX век – это тот период, когда адыги и абхазы оказались волей судьбы на территории Сирии. Для нас важно, что они сегодня находятся с Вами, с правительственными войсками, что они поддерживают ту власть, которая законно избрана народом Сирии. <p>
Сегодня мы подписываем рамочный Договор о дружбе и сотрудничестве, а затем и другие документы, которые позволят нам развивать взаимовыгодные отношения, укреплять нормативно-правовую базу нашего сотрудничества», – сказал глава абхазского государства. <p>
В рамках официального визита также состоялась встреча глав государств в расширенном составе. <p>
Номер: 94
Выпуск: 3695
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
Встреча двух президентов<p>4 сентября состоялась встреча Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада. <p>
Башар Асад сказал: <p>
«Хочу поприветствовать ещё раз Вас и Вашу делегацию. В состав делегации входят представители всех сфер, которые могут создать крепкий фундамент для старта наших отношений. Мы хотим Вас поздравить с десятилетием признания независимости Абхазии. Мы также хотим наполнить наши отношения общественным, экономическим и культурным аспектами. <p>
В наших странах проживают представители разных национальностей. Представители вашей диаспоры проживают также в Сирии. <p>
Соглашения, которые мы подпишем, станут важным шагом в наших отношениях. <p>
Ещё раз приветствую Вас и Вашу делегацию». <p>
Рауль Хаджимба поблагодарил Президента Сирии за приглашение: <p>
«Спасибо, господин Президент, для нас это событие исторического характера. Сегодня здесь находится официальная делегация Абхазии после дипломатического признания ее независимости со стороны Сирии. <p>
Я искренне благодарен Вам за приглашение и возможность встретиться с Вами и Вашими коллегами. <p>
Решение о признании было смелым действием со стороны Сирийской Арабской Республики, мужественным шагом руководства Сирии. <p>
Сегодня, как мы говорили с Вами, США, Запад делают все, чтобы противодействовать Сирии. <p>
История наших отношений уходит вглубь веков. XIX век – это тот период, когда адыги и абхазы оказались волей судьбы на территории Сирии. Для нас важно, что они сегодня находятся с Вами, с правительственными войсками, что они поддерживают ту власть, которая законно избрана народом Сирии. <p>
Сегодня мы подписываем рамочный Договор о дружбе и сотрудничестве, а затем и другие документы, которые позволят нам развивать взаимовыгодные отношения, укреплять нормативно-правовую базу нашего сотрудничества», – сказал глава абхазского государства. <p>
В рамках официального визита также состоялась встреча глав государств в расширенном составе. <p>
Номер: 94
Выпуск: 3695
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА