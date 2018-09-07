4 сентября состоялась встреча Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада.

Башар Асад сказал:

«Хочу поприветствовать ещё раз Вас и Вашу делегацию. В состав делегации входят представители всех сфер, которые могут создать крепкий фундамент для старта наших отношений. Мы хотим Вас поздравить с десятилетием признания независимости Абхазии. Мы также хотим наполнить наши отношения общественным, экономическим и культурным аспектами.

В наших странах проживают представители разных национальностей. Представители вашей диаспоры проживают также в Сирии.

Соглашения, которые мы подпишем, станут важным шагом в наших отношениях.

Ещё раз приветствую Вас и Вашу делегацию».

Рауль Хаджимба поблагодарил Президента Сирии за приглашение:

«Спасибо, господин Президент, для нас это событие исторического характера. Сегодня здесь находится официальная делегация Абхазии после дипломатического признания ее независимости со стороны Сирии.

Я искренне благодарен Вам за приглашение и возможность встретиться с Вами и Вашими коллегами.

Решение о признании было смелым действием со стороны Сирийской Арабской Республики, мужественным шагом руководства Сирии.

Сегодня, как мы говорили с Вами, США, Запад делают все, чтобы противодействовать Сирии.

История наших отношений уходит вглубь веков. XIX век – это тот период, когда адыги и абхазы оказались волей судьбы на территории Сирии. Для нас важно, что они сегодня находятся с Вами, с правительственными войсками, что они поддерживают ту власть, которая законно избрана народом Сирии.

Сегодня мы подписываем рамочный Договор о дружбе и сотрудничестве, а затем и другие документы, которые позволят нам развивать взаимовыгодные отношения, укреплять нормативно-правовую базу нашего сотрудничества», – сказал глава абхазского государства.

В рамках официального визита также состоялась встреча глав государств в расширенном составе.

Номер: 94Выпуск: 3695Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА