Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с Премьер-министром Сирии Имадом Хамисом

Имад Хамис в приветственном слове сказал: «Мы очень рады Вашему визиту и высоко ценим Вашу поддержку сирийского народа. Мы наблюдаем за Республикой Абхазия и надеемся, что отношения с Сирией будут способствовать дальнейшему развитию Вашей страны. Искренне надеемся, что Ваш визит принесет результаты во благо наших государств.

Рауль Хаджимба поблагодарил Премьер-министра Сирии: «Для нас это очень важное, историческое событие. Официальная делегация Абхазии впервые ступила на землю Сирии. Мы сделаем все возможное, чтобы наши отношения развивались. Наши народы связывает давняя история. В современную непростую эпоху нужно быть вместе. Те документы, которые будут подписаны сегодня, станут важным импульсом для развития нашего взаимодействия».

По завершении встречи состоялась церемония подписания межправительственного Соглашения по созданию Совместного Сирийско-Абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству и межправительственного Соглашения в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества.

Соглашение в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества подписали министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба и министр экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики Мухаммед Самир Халиль.

Соглашение по созданию Совместного Сирийско-Абхазского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству подписали министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове и Глава по планированию и международному сотрудничеству Сирийской Арабской Республики Имад Сабуни.

Номер: 94Выпуск: 3695Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА