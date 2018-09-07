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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ АБХАЗИИ В СИРИЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Официальная церемония встречи Президента Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике

4 сентября на площади перед Народным Дворцом состоялась официальная церемония встречи Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Сирийской Арабской Республике.

В ходе переговоров Президент Республики Абхазия и Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад планируют обсудить перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы развития абхазо-сирийских отношений.

В состав делегации Республики Абхазия, возглавляемой Президентом, входят Премьер-министр Геннадий Гагулия, руководитель Администрации Президента Беслан Барциц, секретарь Совета безопасности Мухамед Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария, министр экономики Адгур Ардзинба.

Номер: 94Выпуск: 3695Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА