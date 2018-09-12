…Нынешние киевские власти пытаются переложить вину убийства лидера ДНР Александра Захарченко на Россию.

…Экс-министр ДНР Андрей Пинчик в интервью «Московскому комсомольцу» сообщил, что сегодня следствие обладает достоверной информацией, кто именно организовал убийство А.Захарченко и как технически это сделано. Далее он рассказал, что украинские власти запланировали ряд террористических актов не только против руководства ДНР, но и против представителей Абхазии и Южной Осетии, прибывших на похороны Захарченко. Спецслужба ДНР предотвратила этот акт путем извлечения взрывного устройства у входа в ресторан «Пушкин», где должны были пройти послепохоронные мероприятия.

По словам министра, такие операции планируют в министерстве обороны Украины, «куратором» которого являются США.

Информагентство «Харьков»

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…Политический деятель Нино Бурджанадзе сказала: «Когда накажут Саакашвили, тогда можно будет наладить отношения с Южной Осетией и Абхазией.

Мы должны показать нашим братьям, что это наказание против зла, и хотим налаживать доверительные мосты.

А пойти войной сначала на Южную Осетию потом на Абхазию Саакашвили подсказали США. Он почему-то поверил, что президент Джордж Буш поднимет свои истребители и будет бомбить эти две наши автономии».

«Новости Грузии»

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…В два раза увеличилась преступность в Грузии. Самые распространенные виды – кражи, грабежи, мошенничество, вымогательство. Увеличилось насилие в семье.

…МВД Грузии подготовило законопроект о введении ограничений на потребление марихуаны, чтобы не достичь повального увлечения в стране этой травкой.

Конституционный суд Грузии 30 июня с.г. упразднил единственное наказание за курение марихуаны – штраф. Теперь это можно делать легально. А за сбыт и хранение наркотиков граждане будут отвечать перед законом.

Также наказание понесут за курение марихуаны на рабочем месте педагоги, врачи, чиновники.

Спутник-Грузия

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Россия заявила, что готова и в дальнейшем налаживать хорошие отношения с Грузией, которая, в свою очередь, отвечает, что все можно наладить только тогда, когда Россия решит вопрос с Абхазией и Южной Осетией (читай: когда уйдет оттуда).

Проблема в том, что Грузия и ее друзья недовольны результатами, которые хотят получить от Женевских переговоров. «Нам нужно усилить работу, чтобы заставить Россию занять конструктивную позицию», – говорят они.

Газета «Свободная Грузия»

Номер: 96Выпуск: 3697Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.