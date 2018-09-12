СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ

Личный состав российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) совместно с военнослужащими Министерства обороны Республики Абхазия в рамках участия в двустороннем ротном тактическом учении (РТУ) отработали задачи по воздушной и наземной обороне побережья от десанта морской пехоты противника.

В ходе учения на прибрежном полигоне «Нагвалоу» офицеры и солдаты разнородовых подразделений двух стран с применением штатного вооружения и военной техники выполнили элементы оборонительного боя при различных прогнозируемых вариантах захвата противником участков берега.

Кроме того, военнослужащие преодолели зоны радиоактивного, химического и биологического заражения и с применением переносных зенитных ракетных комплексов ПЗРК «Игла» отразили авиаудары условного противника.

Особое внимание на учебном мероприятии уделялось слаженным и умелым действиям всего личного состава по созданию фортификационных сооружений на береговой линии, маскировке боевых машин и оперативному уничтожению наступающих надводных средств условного противника.

Военнослужащие Минобороны РА впервые приняли участие в российских двусторонних РТУ, проводимых по единому замыслу с авиационными, сухопутными и морскими силами. Решения учебно-боевых задач российскими и абхазскими офицерами принимались совместно на едином командном пункте.

Двусторонние РТУ в воинских частях ЮВО проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в Абхазии в них принимают участие свыше 1 тыс. военнослужащих базы и задействовано более 300 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 96Выпуск: 3697Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа