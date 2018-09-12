ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬСЯ ОТ КОРИ

Вопросы здравоохранения

В Сухумской детской городской поликлинике прошел брифинг. Главный врач Республиканской санэпидемстанции Абхазии Людмила Скорик и главный врач Сухумской детской поликлиники, главный педиатр Минздрава Ада Абухба проинформировали о том, что за последний год в странах Европы, в том числе Российской Федерации, был зарегистрирован достаточно высокий рост распространения коревой инфекции. В связи с этим Минздрав Абхазии объявил о дополнительной вакцинации детей дошкольного и школьного возрастов. Рассказывая о программе вакцинации, Л. Скорик и А.Абухба сообщили, что данная процедура коснется и возрастной категории граждан – обязательную иммунизацию намерены провести среди служащих государственных учреждений, особенно, среди работников пограничных служб и других силовых ведомств, которые контактируют с приезжающими в страну людьми.

Лана ТАРКИЛ

Номер: 96Выпуск: 3697Рубрика: обществоАвтор: Лана ТАРКИЛ