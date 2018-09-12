На полигоне «Цабал» в условиях горно-лесистой местности личный состав медицинского подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработал эвакуацию раненых с поля боя на вертолетах.

Медики соединения провели трехдневное специальное учение в условиях максимально приближенных к боевым. Передвигаясь на бронетранспортерах БТР-82АМ мотострелки ведением огня из пулеметов и автоматов, а также с подрывом мин создавали экстремальную обстановку.

В ходе практических занятий военные врачи, фельдшеры и санитарные инструкторы совершенствовали навыки по розыску и эвакуации раненых, оказанию им первой медицинской помощи и дальнейшей транспортировке условных тяжелобольных на транспортно-штурмовых вертолётах Ми-8АМТШ в войсковые медицинские учреждения.

Кроме того, обучение медперсонала базы проводилось с развертыванием передвижного полевого госпиталя и применением военнослужащими различных современных средств медицинской помощи и реанимации, таких как дефибриллятор ДФР-02 и прибор мониторинга параметров жизнедеятельности пациентов МПР «Тритон». Ежедневно отрабатывались более 10 нормативов по оказанию доврачебной помощи.

По решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, в практику боевой подготовки мотострелковых подразделений были включены тактико-специальные учения родов войск и специальных войск для проведения их в едином замысле двусторонних ротных тактических учений.

Ротные тактические учения в войсках ЮВО проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. В Абхазии в них принимают участие около 1 тыс. военнослужащих базы, задействовано более 300 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 96Выпуск: 3697Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа