К РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ПОДХОДИТЬ БОЛЕЕ ДИПЛОМАТИЧНО

В Общественной палате

В Общественной палате состоялась встреча с группой ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Разговор шел об открытом письме Президенту РА, Премьер-министру и министру обороны, которое, появившись в социальной сети, сразу же вызвало неоднозначную реакцию прочитавших его.

Представитель молодого поколения Дмитрий Габелия и еще 200, подписавших это письмо, – большинство их них ветераны нашей войны, считают, что в предстоящем юбилейном параде на площади Свободы в Сухуме, посвященном 25-летию Победы и Независимости, не должны участвовать войска Кубанского казачьего войска, точнее, так называемой «черной сотни». Ссылка делается на исторический аспект, когда казаки, участвуя в Кавказской войне, изгоняли абхазов вместе с другими горскими народами с их Родины.

Присутствующие но этой встрече ветераны – большая часть из них подписала это письмо, говорили, что никто из них не намерен запрещать казакам ветеранам- добровольцам нашей войны участвовать в параде. Они имеют на это полное право. Но организации с громкими названием «Войска Кубани» не могут быть представлены в Абхазии ни в какой форме.

Несмотря на бурную полемику между участниками встречи было достигнуто понимание о необходимости более дипломатично подходить к такого рода вопросам. Член палаты, глава Абаза-ТВ Руслан Хашиг напомнил, что «одно лишь заявление Союза атаманов 19 августа 1992 года Борису Ельцину о том, что казаки считают борьбу абхазского народа справедливой и готовы встать на их защиту, явилось для абхазов в тот период огромным вдохновляющим призывом». Хашиг, как и другие его коллеги по Общественной палате, призвал присутствующих не делать акцентов на вражде и негативе. Молодому поколению необходимо сохранять братские добрососедские отношения, как с Северным Кавказом, так и с казачеством Юга России.

Лана ТАРКИЛ

Номер: 96Выпуск: 3697Рубрика: политикаАвтор: Лана ТАРКИЛ