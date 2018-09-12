ПРОВЕРКА ПВС МВД РА

4 сентября созданная на заключительном заседании весенней сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия временная депутатская комиссия по проверке работы паспортно-визовой службы МВД Республики Абхазия изучила деятельность паспортного отдела Очамчырского РОВД.

В результате проверки было установлено, что вместо пяти, отмеченных в штатном расписании, сотрудников паспортного отдела фактической работой по замене жителям Очамчырского района паспортов старого образца на новый занимаются всего два сотрудника, что вызывает законное недовольство стоящих в очередях граждан.

Это и иные нарушения, выявленные членами депутатской комиссии в работе паспортного отдела Очамчырского райотдела милиции, были зафиксированы представителями прокуратуры Очамчырского района, прикомандированными к данной комиссии.

Ранее, 23 августа с. г., данная комиссия под председательством депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Д. Дбар совместно с представителем Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Б. Таркил, посетила ОВИР Министерства внутренних дел Республики Абхазия, где была организована беседа с руководством данного подразделения МВД с целью выявления возможных причин, затрудняющих работу паспортно-визовых служб, а также проведено ознакомление с механизмом замены паспортов старого образца на новый. Кроме того, обсуждались причины отказов в замене паспортов некоторым из граждан и пути устранения задержек в получении гражданами паспортов нового образца.

Согласно графику, утвержденному членами данной комиссии, аналогичные проверки будут проведены в каждом из районов Республики Абхазия.

Информация НС – Парламента РА

Номер: 96Выпуск: 3697Рубрика: политикаАвтор: Информация НС – Парламента РА