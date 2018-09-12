ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В «60-й ДАМАССКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ»

6 сентября открылась юбилейная «60-я Дамасская международная универсальная ярмарка» в Сирийской Арабской Республике, на которой Абхазию представляет Торгово-промышленная палата Республики Абхазия во главе с ее президентом Тамилой Мерцхулава. На этот раз ТПП представлена в расширенном составе – 9 человек.

Делегация Торгово-промышленной палаты входит в состав официальной делегации Республики Абхазия во главе с Президентом Раулем Хаджимба.

Приглашение на участие в ярмарке палата получила в декабре прошлого года, еще до признания Республики Абхазия Сирийской Арабской Республикой в мае этого года. Проект абхазского павильона по поручению Кабинета Министров РА был разработан ТПП РА и одобрен правительством. Объём продовольственного груза составил 1,5 тонны, доставка которого осуществлялась при поддержке правительства.

Павильон РА площадью 100 кв. метров разделен на четыре тематические части: туризм, история и культура, сельское хозяйство и отдел винно-водочной продукции.

Особо стоит отметить, что первый день открытия ярмарки был объявлен его организаторами «Днем Абхазии». Гостям была предоставлена возможность не только увидеть фильм о нашей республике, но и восхититься зажигательными национальными танцами ансамбля «Кавказ».

ТПП РА демонстрирует широкий спектр отечественной продукции, производимой на территории Абхазии – самого главного экспортера вина ООО «Вина и воды Абхазии», ООО «Абхаз Шато», продукции «Аргун Иашта» и «Ашэба Иашта», ИП Мукба, пиво и лимонады ООО «Пивоваренного завода «Сухумский», экологически чистая вода, представленная МВА «Ауадхара» и ООО «Ресурс Юг», различные виды джемов и лечо от ООО «Абхазские сады» и «Ахчарах», копченый сыр, компоты от ООО «Торговый дом «Рубин», аджика «Амца» от ООО «Абхазпродукт», аджинджух, асыдзбал ИП Камила Квициния, абхазский мёд недавно открытого Министерством сельского хозяйства РУП «Абхазмед» и ИП Джанашия, различные виды чая МУП «Кутол» и ИП Миквабия.

В экспозиции также представлена различная сувенирная продукция, в том числе и керамические изделия скульптора Аслана Нанба, отражающие национальный колорит и государственную атрибутику Абхазского государства.

Гости павильона имеют возможность посмотреть видеофильмы и ознакомиться с печатной продукцией в виде буклетов и памяток, разработанных ТПП РА, Министерством экономики, Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия, Министерством по туризму и Государственным инвестиционным агентством.

«ТПП РА уже второй раз подряд принимает участие в этой выставке в качестве почётных гостей и на официальном уровне. Мы имели возможность посетить очень красивую официальную церемонию ее открытия, подготовленную Министерством экономики и внешней торговли САР. Интерес гостей и участников выставки к нашей экспозиции, как и первый раз, очень высок, и все отмечают многообразие и масштабность нашего павильона», –говорит президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава.

Она подчеркнула огромную помощь в переговорном процессе с Администрацией ярмарки и со строительной компанией, осуществлявшей возведение абхазского павильона, официального представителя ТПП РА в САР Низара Альджаббан.

Павильон Республики Абхазия соседствует с государствами Чехия, Китай, КНДР, Куба, Венесуэла, Северная Осетия, Судан, Афганистан, Палестина, Македония, Бразилия, Индонезия, Армения, Индия и др.

Самым почетным гостем Дамасской ярмарки, ну и, конечно же, абхазской экспозиции, стал Президент Абхазии Рауль Хаджимба, который выступил на церемонии открытия ярмарки с поздравительным обращением.

В абхазский павильон он пришел в сопровождении Премьер-министра САР Имада Хамис. Их радушно встретили президент ТПП РА Тамила Мерцхулава и сотрудники палаты.

Гостями павильона также стали представители посольств России, Венесуэлы, Белоруссии, Армении и других стран.

Масштабность абхазского павильона вызвала восторг не только у посетителей выставки, но и у представителей власти САР. Если в прошлом году Республика Абхазия принимала участие в выставке в качестве почётных гостей, а флаг РА впервые развевался наряду с другими странами-участницами, то в этом году, в связи с признанием суверенитета РА САР, делегацию принимают на самом высоком уровне со всеми атрибутами государственности Сирии.

Выставка продлится до 15 сентября.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 96Выпуск: 3697Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА