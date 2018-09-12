ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ

В рамках рабочей поездки в Москву президент Академии наук Абхазии, академик АНА Зураб Джапуа встретился с первым вице-президентом РАН, академиком РАН Юрием Балегой. Это был первый личный контакт руководства двух дружественных академий после смены руководства РАН.

Делегацию из Абхазии (президента АНА З. Джапуа сопровождал его помощник по внешним связям Тимур Гобечия) приняли очень тепло, по дружески. Разговор сразу зашел о конкретных вещах. В частности сразу после встречи соответствующим подразделениям обеих академий было поручено разработать план действий по нескольким научным направлениям, по которым сотрудничество уже ведется, а также мероприятия по его расширению.

Первый вице-президент РАН Ю. Балега подчеркнул, что президент РАН А. Сергеев поручил ему в свое отсутствие обсудить с абхазскими коллегами широкий круг вопросов, в том числе и организационные.

Глава Академии наук Абхазии отметил, что встреча в РАН проходит в дни, когда и в России и в Республике Абхазия отмечают 10-летие значимого события – признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

Важно, что история отношений между учеными обеих стран старше – Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между АНА и РАН было заключено еще в 2005 году, и в рамках этого документа уже состоялись и реализуются интересные совместные проекты. В ближайшее время сотрудничество будет наполнено новым содержанием и расширено с несомненной пользой для обеих сторон.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 96Выпуск: 3697Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА