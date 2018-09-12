ГЕННАДИЙ ГАГУЛИЯ

БЕЗВРЕМЕННЫЙ УХОД ГРАЖДАНИНА, ПОЛИТИКА, ЧЕЛОВЕКА, УСПЕВШЕГО МНОГОЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СТРАНЫ

В адрес Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба продолжают поступать соболезнования в связи с трагической гибелью Премьер-министра РА

От главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова:

«С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели Премьер-министра Республики Абхазия Геннадия Леонидовича Гагулия – видного политического и государственного деятеля, истинного патриота своей Родины, внесшего большой личный вклад в ее всестороннее развитие, в укрепление дружбы и сотрудничества между Адыгеей и Абхазией.

Выражаю Вам и всему братскому народу Республики Абхазия искренние соболезнования в связи с тяжелой утратой.

Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Геннадия Леонидовича».

***

От Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова:

«С чувством глубокой скорби воспринял весть о трагической гибели Премьер-министра Республики Абхазия Гагулия Геннадия Леонидовича.

Ушел из жизни настоящий патриот, мужественный человек, который всю свою жизнь верой и правдой служил своей стране, своему народу, самоотверженно отстаивал интересы Родины.

В этот скорбный час разделяю вместе с вами горечь невосполнимой утраты и направляю всем родным и близким Геннадия Леонидовича глубокие соболезнования в связи с постигшим их горем».

***

От Президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Катырина:

«От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким в связи с трагическим уходом из жизни Премьер-министра Республики Абхазия, Почетного Президента Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Геннадия Леонидовича Гагулия.

Жизненный путь Геннадия Леонидовича является примером служения своему народу, своей Родине – Абхазии. Геннадий Леонидович внес неоценимый вклад в социально-экономическое и культурное развитие Республики Абхазия, обеспечение ее безопасности, укрепление международных связей, в первую очередь, с Российской Федерацией.

В профессиональной деятельности Геннадия Леонидовича много славных вех. Одна из них – Торгово-промышленная палата Республики Абхазия. Под его руководством ТПП Республики Абхазия стала авторитетной и эффективной площадкой для диалога бизнеса и власти, действенным инструментом развития предпринимательства в республике.

Добрая память о Геннадии Леонидовиче навсегда останется в наших сердцах».

***

От министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева:

«Уважаемые родные и близкие Геннадия Леонидовича Гагулия!

Уважаемые жители Республики Абхазия!

Из Республики Абхазия пришла трагическая весть. Погиб в ДТП Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Леонидович Гагулия.

Безвременно ушел из жизни великий государственный деятель, человек, для которого на первом месте всегда были интересы народа Абхазии и процветание республики.

Его отличали порядочность, открытость и преданность интересам граждан.

Разделяя горечь утраты, от Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа и себя лично выражаю соболезнования родным и близким Геннадия Гагулия.

Скорбим вместе с братским народом Республики Абхазия. Примите мои соболезнования в связи с невосполнимой утратой».

***

От члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Таймураза Мамсурова:

«Примите мои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью Премьер-министра Республики Абхазия Геннадия Гагулия. Это невероятная, катастрофическая потеря. Потеря настоящего человека, политика и гражданина своей страны. Прошу Вас передать слова сочувствия и поддержки семье Геннадия Гагулия в это трудное для них время».

***

От губернатора Ростовской области Василия Голубева:

«Примите соболезнования в связи с трагической гибелью Премьер-министра Республики Абхазия Геннадия Леонидовича Гагулия.

Прошу передать семье Геннадия Леонидовича слова сочувствия и поддержки, уход из жизни близкого человека – поистине невосполнимая утрата.

Разделяю вашу боль и скорблю вместе с вами».

***

От заместителя главы Администрации (губернатора) Краснодарского края, генерала Николая Долуды:

«От имени казаков Кубанского казачьего войска выражаю глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой – гибелью Премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия.

Скорбим вместе с жителями Республики Абхазия в этот трагический момент».

***

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Леонидовича Гагулия в связи с постигшей тяжёлой утратой.

«Трагически погиб Премьер-министр, видный государственный деятель Республики Абхазия Геннадий Леонидович Гагулия. Не только в Абхазии, в России, но и во многих странах мира Геннадия Леонидовича Гагулия знали и ценили как руководителя высокого уровня, мудрого политика, энергичного и открытого человека. Патриотизм Геннадия Леонидовича, принципиальность, ответственность за начатое дело и горячее желание всемерно способствовать укреплению суверенитета своей Родины всегда ярко проявлялись в его активной деятельности в самых разных сферах, на всех занимаемых им государственных постах. Он внёс большой вклад в развитие всесторонних абхазо-российских отношений, в становление экономических и гуманитарных связей Республики Абхазия со многими странами мира.

Его безвременный уход из жизни – большая потеря для всех. Светлая память о Геннадии Леонидовиче Гагулия навсегда останется в сердцах его близких, многочисленных друзей и коллег, всех, кто знал и ценил этого неординарного человека», – говорится в тексте соболезнования.

***

В Посольстве Абхазии в России открыта траурная книга в связи с трагической гибелью Геннадия Гагулия.

«В результате рокового стечения обстоятельств Абхазия потеряла видного политического и общественного деятеля, внесшего значительный вклад в становление абхазской государственности», – отметил Посол РА в РФ Игорь Ахба.

***

В Представительстве Республики Абхазия в Турецкой Республике открыта траурная книга.

Как сообщил Полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия, с утра люди уже начали оставлять записи в траурной книге.

***

Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью большого патриота, профессионала, видного государственного деятеля Геннадия Леонидовича Гагулия.

«Всю свою жизнь Геннадий Леонидович посвятил служению своему народу, своей стране. Находясь на различных руководящих должностях, он проявлял себя как неутомимый, деятельный, принципиальный человек. В самые тяжелые для страны годы он находился в едином строю с Первым Президентом Республики Абхазия Владиславом Ардзинба, делал все возможное для победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Также, не жалея себя, в тяжелейший послевоенный период Геннадий Леонидович прилагал значительные усилия по налаживанию экономических связей Абхазии с дружественной Россией и другими государствами.

Он ушел из жизни полный сил и энергии, строя планы по дальнейшему укреплению нашего государства. Память о нашем друге, замечательном человеке, достойном сыне своего Отечества навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в тексте соболезнования.

***

Политсовет политической партии «Апсны» выражает искренние соболезнования родным и близким по случаю трагической гибели Премьер-министра Абхазии Геннадия Леонидовича Гагулия.

«В памяти абхазского народа он останется навсегда как патриот, яркий представитель лучших сынов старой гвардии, профессионал, внесший большой вклад в дело восстановления экономики Абхазии в послевоенные годы, соратник Владислава, который и сейчас, как никогда, был нужен стране.

Светлая память о Геннадии Леонидовиче – благородном, неравнодушном и замечательном человеке – навсегда останется в наших сердцах», – говорится в тексте соболезнования.

***

В Тирасполе открыта траурная книга в связи с гибелью Премьер-министра Республики Абхазия Геннадия Гагулия.

Представительство посетил и оставил слова соболезнования в траурной книге Советник-посланник Посольства России в Республике Молдова Роман Романов.

***

Политсовет Народной партии Абхазии глубоко опечален трагической гибелью видного государственного и общественного деятеля Абхазии, искреннего и последовательного патриота Апсны, руководителя правительства, единственного в абхазской политической истории трижды Премьер-министра страны, тяжеловеса абхазской политики, опытнейшего профессионала высочайшего уровня, яркой и жизнелюбивой личности, порядочнейшего и душевного человека Геннадия Леонидовича Гагулия и выражает соболезнования семье, близким, главе государства, всему нашему многонациональному народу.

Номер: 96Выпуск: 3697Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА