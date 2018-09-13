КРАСОТА, ВЫРАЖЕННАЯ КИСТЬЮ

Искусство

С 24 сентября по 12 октября в Москве состоится персональная выставка известного экономиста, художника Бориса Ашуба.

По словам автора, выставка посвящена Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В экспозицию входят более 100 картин – пейзажи, натюрморты, портреты с этническими мотивами, работы на военную тему. «С 1992 года я не брал кисть в руки. И только осенью 2015 г. снова вернулся к любимому занятию – живописи и графике. Это моя вторая выставка, и первая – персональная. Я иногда перенимаю стили, пробую разные жанры, чтобы найти свой. На выставке будут представлены работы, выполненные в разных жанрах. Я пишу картины не для извлечения выгоды. Творчество для меня – не хобби и тем более не заработок, а часть образа жизни. Следующую свою выставку планирую провести в Абхазии, часть картин подарю местному университету и школе, в которых учился, а также музеям».

По словам советника Посольства Абхазии в России Татьяны Гулиа, выставка пройдет в рамках цикла мероприятий, посвященных Победе в Отечественной войне народа Абхазии, на которые будут приглашены представители дипломатических миссий дружественных Абхазии стран.

Выставка откроется в «Московском доме национальностей» по адресу: Москва, ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1, зал 6.

Ее организаторы – Посольство Абхазии в России и Московский дом национальностей.

Номер: 97Выпуск: 3698Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс