МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ НАС УСЛЫШАЛИ

Нам пишут

Данное письмо инициировано инвалидами Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., в связи с острыми вопросами, затрагивающими национальную самобытность Абхазии и её политическую независимость.

История абхазского народа помнит столетия угнетения и попыток полного истребления как нации. В 20-м веке грузинское население преобладало во всех сферах деятельности Абхазской АССР, ущемляя законные интересы абхазов. Результатом данной дискриминации стала отечественная война 1992-1993 гг. При многочисленном перевесе противника защитниками Отечества была одержана многострадальная победа и обретена независимость Республики Абхазия. Итогами обретения независимости должны были стать: объединение народа, развитие национальной культуры, укрепление национальной идеи, положительная динамика в демографической сфере, но сегодня все эти вопросы недостаточно активно развиваются, а ветераны-инвалиды оказались в своей стране на вторых ролях.

В республике недостаточно активно реализуются программы развития государственности, абхазской культуры и демографии. Инвалидов ОВ волнуют вопросы распространения незаконного приобретения гражданства в последние годы. Увеличения числа нелегальных иммигрантов из различных стран СНГ, по отношению к которым необходимы жёсткие квоты, обеспечиваемые исполнительными органами. Необходимы также более строгие меры по выявлению лиц, незаконно пребывающих на территории Республики Абхазия и их выдворению за пределы государства.

Мы, инвалиды ОВ 1992-1993 гг., не понимаем причины, почему не увековечены многие исторические события и личности из истории абхазского народа. Не достаточно освещены в публикациях многие события периода ОВ народа Абхазии 1992-1993 гг. и роль участников этих событий.

Требуем проработать вопрос о признании Абхазии Арменией, учитывая, какая огромная армянская диаспора проживает в нашем государстве, учитывая количество национальных армянских школ и церквей на территории Абхазии.

Возмущает нас факт участившихся случаев награждения орденами и медалями лиц, не принимавших участие в боевых действиях в период ОВ 1992-1993 гг. Незаконно выданные награды необходимо аннулировать.

Так, в частности, возмущает тот факт, что оператор хроники боевых действий в период 1992-1993 гг. Вячеслав Сакания, прошедший с камерой всю войну, не имеет ни одной государственной награды.

Необходим чёткий список лиц, участвовавших при освобождении г. Сухума. Ветеранам известно о 289 человек разных национальностей, а пишут что 660 человек, почему так происходит?

До сих пор нет чётко сформулированной национальной идеологии. Недостаточно проводится среди современной молодёжи пропаганда национальной культуры и морального кодекса «Апсуара». Молодёжь воспитывается в иных моральных ценностях, её сознание искажено неверными приоритетами, отсутствует знание родного языка, уважение к старшим и чувство патриотизма. Необходимо прививать молодому поколению любовь к своей Родине и чувство патриотизма. Развивать исторические связи и способствовать возвращению всех этнических абхазов на свою историческую Родину. Активнее работать в сфере национальной демографии. Тот факт, что за последние 25 лет в Республике Абхазия численность родившихся абхазов не достигла даже 25 000, является тревожным сигналом.

Инвалиды Отечественной войны 1992-1993 гг., защитники Отечества забыты в собственном государстве, в то время как первая роль отводится лицам, не участвовавшим в боевых действиях и вернувшихся в Абхазию после окончания войны.

Есть граждане Абхазии, которые воевали на стороне агрессора, а впоследствии влились в абхазское общество, обретя права, равные нам.

На наш взгляд, стоит рассмотреть вопрос об ограничении количества образовательных учреждений, памятников культуры, церквей иноязычных национальных диаспор на территории Республики Абхазия. Присвоение названий улицам в честь личностей, не имеющих отношения к истории Абхазии и её культуре.

Ограничить свободный выезд граждан Абхазии в Республику Грузия на лечение; для закупа промышленных и продовольственных товаров, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья населения.

Т.ЗАНТАРИЯ, З.КУТАРБА, Г.ТОДУА, Д.БАРЦИЦ и другие, всего 12 подписей ветеранов Отечественной войны народа Абхазии

Номер: 97Выпуск: 3698Рубрика: политикаАвтор: Т.ЗАНТАРИЯ, З.КУТАРБА, Г.ТОДУА, Д.БАРЦИЦ и другие, всего 12 подписей ветеранов Отечественной войны народа Абхазии