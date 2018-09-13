ДАТЫ. СЕНТЯБРЬ

1948 г. – родился директор Национальной библиотеки Республики Абхазия им. Н.Г. Папаскир Борис Шаликович Чолария, заслуженный работник культуры РА (2017). Заслуженный учитель ГССР (1978). Почетный полиграфист (1990).

Б.Чолария окончил Тамышскую среднюю школу им. Д. И. Гулиа, затем географический факультет (вечернее отделение) Сухумского государственного педагогического института; Одесский полиграфический техникум (заочное отделение).

Трудовая деятельность Б.Ш.Чолария началась в 1970 году в Сухумской газетной типографии в должности фотоцинкографа По окончании СГПИ работал преподавателем географии в Сухумской сш № 10; методистом по внешкольной работе Министерства просвещения Абхазской АССР; завотделом оргмассовой работы Республиканской детской экскурсионной станции; организовал несколько Всесоюзных туристических слётов. Одновременно работал в типографии. В 1989 г. Б. Ш. Чолария на конкурсной основе был избран директором газетной типографии производственно-полиграфического объединения Абхазии.

Во время Отечественной войны народа Абхазии, после освобождения Гагры от грузинских оккупантов Б.Ш. Чолария в кратчайшие сроки сумел восстановить производственную базу и наладить работу Гагрской районной типографии, где издавалась вся служебная документация и продукция СМИ сражающейся Абхазии. Б.Ш. Чолария принимал участие в организации и проведении различных гуманитарных акций, выполнял особые поручения руководства Республики Абхазия.

В 1995 году Борис Шаликович Чолария был назначен директором Республиканской библиотеки им. И.Г. Папаскир.

1953 г. – родился Владимир Константинович Зантария – поэт, публицист, писатель, переводчик, критик, журналист, ученый, доктор филологических наук, член-корреспондент АНА, общественный и государственный деятель Абхазии.

Он – автор 13 поэтических сборников, публицистических книг и эссе, а также многочисленных научных статей и телепрограмм. Благодаря поэтическому дарованию и хорошему знанию мировой поэзии, на абхазском языке в переводе В. Зантариа зазвучали произведения русских поэтов: М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Блока и др.

Владимир Константинович Зантария – активный участник национально-освободительного движения абхазского народа, один из создателей общественно-политической организации «Айдгылара», депутат Парламента 1991-1996 гг., в 1994-1995 гг. он руководил Государственным комитетом телерадиовещания, затем – Фондом культуры Абхазии, работал министром культуры, вице-премьером правительства. В настоящее время является советником Президента РА по науке, культуре, образованию.

Указом Первого Президента РА В.Г. Ардзинба награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

1987 г. – родился мастер спорта Денис Игоревич Царгуш, заслуженный мастер спорта РФ, трехкратный чемпион (2006, 2009, 2010) и бронзовый призер (2008) чемпионата России по вольной борьбе, трехкратный чемпион Европы (2010, 2011, 2012) и трехкратный чемпион мира (2009, 2010, 2014).

Д.И. Царгуш в послевоенный период начал заниматься вольной борьбой у тренера Нарчоу Лазба, затем его тренирует заслуженный тренер РА Джарназ Бениа. Вскоре он становится чемпионом Абхазии.

10 июля 2012 г. Олимпийский комитет России принял решение включить Д. И. Царгуш в состав сборной России по вольной борьбе. На Олимпийских играх в Лондоне (10-12 августа 2012 г.) он завоевал бронзовую медаль.

27 сентября – День работников таможенной службы Абхазии.

В истории любого государства неприкосновенность границ, его безопасность, защита экономических интересов является задачей первого плана. Таможенная служба Республики Абхазия обеспечивает экономическую безопасность государства, осуществляет таможенную политику. Основными задачами сегодня остаются пресечение попыток контрабанды товаров, оружия и наркотиков, вывоза культурных ценностей и укрепление стабильности нашего государства.

Номер: 97Выпуск: 3698Рубрика: обществоАвтор: Из книги профессора АГУ Т.Ачугба «Абхазия в датах» и «Календаря памятных дат»