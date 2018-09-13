ОБ АПТЕКЕ «СИРИУС», ЗДОРОВОМ ЗАГАРЕ И ХРАНЕНИИ КОПЧЕНОСТЕЙ

Наши гости нам сказали

Год пролетел незаметно. И снова встал вопрос: «Куда ехать отдыхать? Где небезопасно быть бабушке с пятилетним внуком?» И, как это ни странно показалось моим друзьям и соседям из подмосковного Долгопрудного, мы опять остановились на Абхазии. Почему должно было показаться странным? Да потому, что я им рассказала, что, как бабушка, которой дочь и зять доверили четырехлетнего (в прошлом году Андрейке было четыре года) внука и отправили на отдых в Абхазию, чуть не сошла с ума, когда он заболел – проблема с животиком. Это такая ответственность, когда любимый внучок полностью на тебе, и родителей рядом нет! А ты хоть сама вырастила его мать, все равно теряешься, напрочь забываешь все, что раньше делала в таких случаях. Но так как Андрейка в Сухуме хорошо загорел, много купался в море, закалился и в нашу холодную зиму даже ни разу не чихнул, то мы снова выбрали Абхазию. Тем более что семья, у которой мы в районе Маяка снимаем жилье, относится к своим гостям как к членам семьи. Да и выздороветь нам помогли сразу и эффективно. Но об этом я хочу сказать особо.

Что именно было с Андрейкой? Возможно, хлебнул морской воды – кишечная инфекция. Возможно, съел что-то не то – отравление. Я – в панике. Повезла его в городскую больницу. Там приняли очень доброжелательно и дали совет – инфекционная больница. Но прежде чем направиться туда, я решила взять себя в руки, «включить» свой жизненный материнский опыт и оказать внуку первую помощь. Рядом с городской больницей находится аптека «Сириус», там работает Хатуна – очень грамотный специалист и хороший добрый человек. Она нашла слова, чтобы успокоить меня, посоветовала лекарства, которые прописывают в таких случаях, но сказала, что в инфекционную больницу нужно поехать обязательно. Я к этому времени уже как-то успокоилась, вспомнила, что именно такими же лекарствами в таких же случаях я лечила и свою дочку – маму Андрейки. Без лишних слов скажу, что у нас все очень быстро наладилось, больница не понадобилась.

Сейчас мы снова в Абхазии. Отдыхаем прекрасно. Купаемся, загораем, здоровеем. Недавно проходила мимо аптеки «Сириус». Мне ничего не было нужно, просто зашла. К окошку стояла большая очередь. И каждый, когда его очередь подходила, говорил: «Привет, Хатуна!», а отходя: «Спасибо, Хатуна!» И всем она приветливо улыбалась, многим напоминала, какую именно дозировку лекарства он принимает, другим предлагала заменить дорогое лекарственное средство на совершенно аналогичное, но по более дешевой цене, третьих спрашивала, помогает ли лечение…

В аптеке было прохладно. Я сидела на свободном стуле и думала: «Как хорошо, что в наше довольно суматошное время есть еще такие люди, которые очень любят свою работу, очень добры к окружающим, с которыми их эта работа и сводит, а здесь специфику усложняет еще и то, что эти окружающие – в основном люди нездоровые и, большей частью, пожилые. И это – ежедневно. Также душевно, внимательно, сострадательно в «Сириусе» отнеслись и ко мне – неместному, незнакомому человеку, совершенно испуганной и растерянной бабушке – и успокоили, и реально помогли. Потому и слышно здесь постоянно теплое: «Привет, Хатуна!», «Спасибо, Хатуна!»

Я не стала ей ни о чем напоминать, просто подошла и сказала: «Спасибо!» И услышала в ответ: «И вам спасибо!»

Я очень рада, что в Абхазии есть такие Хатуны, есть такие Дины и Саши (мы не первый год снимаем у них часть дома), которые приезжающих к ним отдыхающих встречают как своих близких людей, могут побыть с ребенком, пока родители пойдут на рынок, могут на своей машине из района Маяка подбросить (бесплатно) на тот же рынок или в центр города, приглашают как дорогих гостей на утренний кофе или вечерний чай – и не пробуй отказаться – и т.д. и т.п. Есть Анжела, она продает овощи, фрукты, разную зелень на рынке около магазина «Кормилица». Всегда приветлива, доброжелательна, разговорчива. Уже не раз угощала меня персиками, сливами – положит в сумку и говорит: «Иди-иди, денег не надо, внука угощай». Именно такие люди и создают добрый имидж курортной республике. И когда мне приводят факты негативного отношения к гостям Абхазии, у меня всегда есть чем «крыть». А негатива хватает у всех. Но хорошего, братского, благожелательного отношения к приезжающим, я убеждена, в Абхазии значительно больше.

Но говорю обо всем этом не совсем случайно. Все-таки прошлогодний страх во мне остался. Все время боюсь, чтобы Андрейка не наглотался морской воды, не съел что-нибудь нехорошее – не заболел. Меня очень беспокоит то, с чем я столкнулась на сухумском рынке. Как войдешь с центрального входа и идешь прямо, то сразу окунаешься в соблазнительные запахи копченостей. На прилавках – и копченая барабулька, и скумбрия, и еще какие-то рыбки побольше и поменьше, там и копченые куриные бедрышки, крылышки и разные другие продукты питания. Но все это лежит прямо на открытых прилавках, без намека на холодильники. В сухумскую жару это может сохраниться в съедобном, безопасном состоянии? Очень сомневаюсь. Причем совершенно такое же положение было и в прошлом году. Своего внука этими «деликатесами» я не баловала. Но точно знала, что отравления были. Может быть, их причины здесь, на рынке?

Одну семью отдыхающих с 10-летним ребенком я недавно отговорила от покупки копченой скумбрии. Но одну! А кто заботится о других? И разве нет санитарного контроля на самом рынке, в столице, во всей Абхазии?

Уважаемая редакция! Напуганная болезнью внука в прошлом году, я прошу взять под контроль ситуацию на сухумском рынке, которую я вам обрисовала. Это опасно для местных жителей и для гостей вашей страны – Абхазии.

С уважением, Наталья ГОЛОБОРОДОВА, г. Долгопрудный, Московская область

От редакции. Конечно же, такой призыв гостьи нашей республики редакция газеты «Республика Абхазия» не могла оставить без внимания и связалась по телефону с руководством Республиканской санитарно-эпидемиологической станции, изложив ситуацию. Редакции было предложено переслать РСЭС письмо для соответствующего реагирования. Однако пересылать письмо автора, которое он адресовал непосредственно редакции, делится в нем впечатлениями и мнениями по разным вопросам, а также обращается с конкретными просьбами, не в правилах средств массовой информации. Поэтому в пересылке авторского письма санэпидемстанции редакция отказала, но предложила совместно посетить сухумский рынок и ознакомиться с условиями хранения разных копченостей и других продуктов. В РСЭС редакцию заверили, что особой надобности в таком посещении нет, так как ситуация находится под контролем.

Однако, как удалось выяснить самой редакции, ознакомиться с положением дел на месте все-таки не помешает, что мы и постараемся сделать.

Номер: 97Выпуск: 3698Рубрика: обществоАвтор: С уважением, Наталья ГОЛОБОРОДОВА, г. Долгопрудный, Московская область