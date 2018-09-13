МАХАЗ ВСТРЕЧАЕТСЯ СО ЗРИТЕЛЯМИ

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В Школе искусств состоялся просмотр короткометражного фильма Инара Нармания «Меня зовут Махаз». Кроме зрителей, там присутствовала команда из участников съемочной группы, были приглашены и журналисты.

Молодой абхазский режиссер в самые короткие сроки при ограниченном бюджете сумел осуществить работу по созданию короткометражного немого фильма, который завоевал призы сразу на трех кинофестивалях – в Москве, Калининграде и у нас, на первом Сухумском кинофестивале, проходившем весной этого года в Русском драматическом театре.

Сухум 70-х годов, показанный нам глазами счастливого человека, вызывает у зрителя много разных чувств. Но основное – это послевкусие – мы долго остаемся под впечатлением увиденного. Снятый по новелле Михаила Лакрба фильм, по мнению режиссера Ады Квирая, затрагивает людей разного возраста, образования, осознанности. И для каждого есть свое место. «Такое удачное совпадение всех точек редко кому удается объединить», – сказала режиссер.

Несмотря на то что картина «Меня зовут Махаз» получила Гран-при лишь на одном из международных фестивалей, она была признана одной из лучших всеми жюри на всех кинофестивалях, где была представлена, и завоевала другие награды.

Обсуждая картину после просмотра, зрители отмечали множественные нюансы, делающие кино органичным и стильным. К примеру, это – музыкальное оформление, удачное сочетание текста с субтитрами, ну и, конечно же, прекрасная игра актеров. Особенно – игра главного героя картины, влюбленного в саму жизнь!

Зрители кинопоказа на этой встрече уверены, что картину «Меня зовут Махаз» обязательно ждет новое фестивальное будущее, и она продолжит завоевывать призы.

В ближайшее время в Сухуме состоится расширенный показ фильма. Его авторы планируют представить картину и на других просмотрах.

Лана ТАРКИЛ

Номер: 97Выпуск: 3698Рубрика: обществоАвтор: Лана ТАРКИЛ