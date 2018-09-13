Поздравительная нота Сергею Лаврову

Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове направил поздравительную ноту министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову по случаю 10-й годовщины установления дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

В ноте отмечается:

«Признание Россией независимости Абхазии в 2008 году и последующее установление дипломатических отношений открыло новую историческую главу в отношениях между нашими государствами: установление дипломатических отношений придало новый импульс развитию двусторонних межгосударственных отношений, стратегическому партнерству и углублению взаимовыгодного сотрудничества.

Сегодня, по прошествии 10 лет с того знаменательного дня, можно с гордостью утверждать, что отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией находятся на высшем уровне: подписаны два ключевых межгосударственных договора, целый ряд межправительственных соглашений в различных областях, проводятся ежегодные встречи на уровне парламентов, министерств и иных ведомств двух стран, активно развивается торговое сотрудничество, увеличиваются инвестиционные потоки российского бизнеса в экономику Абхазии, идет процесс интенсификации и расширения сотрудничества на новые области.

Недавний визит Президента Республики Абхазия Рауля Джумковича Хаджимба в Российскую Федерацию и встреча с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным только подтверждают незыблемость двусторонних отношений между нашими странами.

В Абхазии высоко ценят достигнутый уровень взаимопонимания между нашими народами и ту весомую роль, которую сыграли Вы, уважаемый Сергей Викторович, в установлении столь тесного сотрудничества между нашими странами. Убежден, что двусторонние отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией будут и впредь следовать добрым традициям дружбы и сотрудничества, направленным на благо народов наших стран».

Номер: 97Выпуск: 3698Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс