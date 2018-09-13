Илона Ардзинба стала членом Европейского общества кардиологов

Врач-кардиолог ГУ МЗ РА «Республиканская больница», посол доброй воли Абхазии Илона Ардзинба в очередной раз приняла участие в Европейском конгрессе кардиологов, который проходил в Мюнхене, и стала членом Европейского общества кардиологов.

Европейский конгресс кардиологов – это форум мирового уровня, уникальная возможность узнать о новых технологиях и достижениях в области кардиологии, а молодым врачам и ученым презентовать свои исследования. В этом году было зарегистрировано более 31 000 участников из более чем 150 стран, 5 континентов мира. Научная программа конгресса представлена более 500 симпозиумами и сессиями.

Ардзинба рассказала об исследованиях, представленных на конгрессе: «Были представлены результаты ARRIVE trial – при приеме один раз в день аспирин не снизил частоту первичных сердечно-сосудистых событий при умеренном сердечно-сосудистом риске. В другом крупном исследовании ASCEND study у пациентов с сахарным диабетом выгода от предотвращения серьезных сосудистых событий аспирином была в значительной степени нивелирована избытком крупных кровотечений, которые он вызвал; в этом же исследовании не было достоверных различий между теми, кто принимал омега-3 (рыбий жир), и теми, кто не принимал препарат».

На конгрессе были представлены новые рекомендации по артериальной гипертонии, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний при беременности, инфаркту миокарда, синкопальным состояниям. Рекомендации будут переведены на русский язык, и с ними можно будет ознакомиться на Российском конгрессе кардиологов, который пройдет в конце сентября в Москве.

Номер: 97Выпуск: 3698Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс