Рекордное количество туристов на транспорте пересекли абхазо-российскую границу

В августе был побит рекорд по количеству машин, пересекших границу между Абхазией и Россией на МАПП «Адлер». Об этом сообщает автомобильный портал Кубани «За рулем».

Суточный рекорд проезда по авто- и железной дороге составил более 57 000 человек и около 9 400 авто и других транспортных средств, пересекавших границу в обе стороны.

Всего в течение августа из Сочи в Абхазию и обратно проехали около 1 млн 600 тыс. человек и около 270 тыс. единиц транспорта. И еще более 500 туристов пограничники не пропустили на законных основаниях.

Номер: 97Выпуск: 3698Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс