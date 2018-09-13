Слова поддержки в трудную минуту

Президенту Абхазии Р.Д.Хаджимба и народу Абхазии в связи с трагической гибелью Премьер-министра РА Геннадия Гагулия выразили Соболезнования

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад

«С глубоким прискорбием получил весть о гибели Премьер-министра Вашей страны господина Геннадия Леонидовича Гагулия в ужасной автокатастрофе, которая произошла во время исполнения обязательств и участия вместе с Вами в историческом визите в Сирийскую Арабскую Республику.

Мы со скорбью вспоминаем погибшего. Он отличался исключительными качествами, которые проявились и во время Вашего успешного визита, нацеленного на укрепление дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами, который привел к подписанию множества плодотворных соглашений.

Хотел бы выразить Вам и дружественной стране, и в Вашем лице семье погибшего, самые искренние соболезнования и пожелания мужества и терпения. Молю Всевышнего об упокоении души усопшего».

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский

«Геннадий Леонидович был истинным патриотом своей страны, человеком высоких моральных принципов, проявившем себя в общественной и управленческой деятельности, обладающим выдающимися организаторскими способностями и государственным видением.

Вклад Геннадия Гагулия в развитие Республики Абхазия неоценим. Народ Приднестровья разделяет горечь невосполнимой потери с семьей Геннадия Леонидовича, сопереживает и скорбит вместе с братским народом Абхазии»

Президент Республики Арцах Бако Саакян

«С прискорбием воспринял весть о трагической гибели Премьер-министра Республики Абхазия Геннадия Гагулия.

Геннадий Леонидович останется в памяти своего народа, всех тех, кто близко знал его, как опытный руководитель и истинный патриот своей Родины. Он внес неоценимый вклад в становление абхазской государственности, развитие экономики и процветание Абхазии.

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично выражаю в этот тяжелый момент невосполнимой утраты соболезнования Вам, народу братской Абхазии, всем родным и близким покойного, желаю стойкости и силы духа»

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В адрес временно исполняющего обязанности Премьер-министра Республики Абхазия Даура Аршба поступили слова соболезнования:

От заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Гордеева. В своем адресе он сочувствует семье Геннадия Леонидовича и соратникам, отмечая, что при жизни Геннадий Гагулия делал все для благополучия граждан республики.

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От заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко.

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В соболезнованиях Торгово-промышленной палаты Приднестровской Молдавской Республики и Союза «Торгово-промышленная палата города Сочи» отмечаются высокий профессионализм Геннадия Леонидовича и незаурядные человеческие качества.

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Слова поддержки также выразил Ганский фонд регионального развития (GFRD) в лице Сергея Котова-Дарти: «Мы не можем обойти вниманием трагические события, связанные с гибелью Его Превосходительства Премьер-министра Республики Абхазия Геннадия Леонидовича Гагулия. Желаем публично поддержать абхазский народ в столь трудный час».

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Политическая партия «Амцахара» выразила искренние соболезнования родным и близким, всем, с кем пришлось работать и сотрудничать Геннадию Гагулия, в связи с его трагической гибелью.

Слова соболезнования поступили также от:

Главы Республики Северная Осетия Вячеслава Битарова.

Заместителя Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева.

Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Губернатора Курской области Александра Михайлова.

Губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

Номер: 97Выпуск: 3698Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА