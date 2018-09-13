Официальная церемония прощания с Премьер-министром Геннадием Гагулия

12 сентября в Доме культуры города Гудауты состоялась официальная церемония прощания с Премьер-министром Республики Абхазия, кавалером ордена «Ахьдз-Апша» второй степени Геннадием Гагулия.

На митинге министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв сказал: «Из жизни ушел великий государственный деятель и человек, который являлся и является гордостью Абхазии. Он был человеком, который отличался мудрыми делами. Он умел самые глубокие и сложные мысли выражать очень просто, легко и с добродушием, это был его талант. И при этом его все слышали и понимали. Память о Геннадии Леонидовиче навсегда останется в наших сердцах. Светлая ему память!»

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба почтил память Геннадия Гагулия на траурном митинге.

Уважаемые соотечественники! Уважаемые гости!

Наша страна понесла тяжелую утрату. Трагическая гибель видного государственного деятеля Геннадия Леонидовича Гагулия потрясла не только граждан Абхазии, но и многих наших зарубежных друзей.

Геннадий Гагулия был человеком незаурядных способностей, крупным организатором, менеджером и хозяйственником в подлинном смысле этого слова. Трудно переоценить его роль в укреплении обороноспособности нашей страны в период Отечественной войны народа Абхазии. Весом его вклад в обеспечении нашей армии вооружением, боеприпасами, продовольствием, медикаментами и иными необходимыми средствами. И успешного выполнения сложных задач, которые ставил Первый Президент Владислав Григорьевич Ардзинба, Геннадий Леонидович добивался не только благодаря своим деловым качествам, но и огромным личным связям в ближнем и дальнем зарубежье. От природы он был человеком скромным, никогда громогласно не говорил о своих личных заслугах. Но о них знают люди, стоявшие у истоков нашей великой Победы.

Геннадий Леонидович занимал ряд высоких должностей. Окончив строительный факультет Белорусского политехнического института, он прошел достойный трудовой путь от строймастера до Премьер-министра Абхазии. В советскую эпоху он успешно руководил Гудаутской районной потребкооперацией, был председателем Госкомитета по внешнеэкономическим связям, затем после войны, в тяжелейший блокадный период, – заместителем Председателя правительства, трижды был Премьер-министром республики, был помощником депутата Госдумы Российской Федерации, руководил Администрацией Президента Абхазии.

Возглавляя долгие годы Торгово-промышленную палату республики, Геннадий Леонидович сумел заметно поднять ее престиж, создать молодой и энергичный коллектив, способный влиять на социально-экономическую ситуацию в стране. Более того, он смог вывести деятельность Палаты на международный уровень. Несмотря на препятствия, чинимые грузинскими политиками, ТПП сумела организовать во многих государствах множество выставок достижений экономики и культуры Абхазии. И эта работа, проводившаяся нередко совместно с нашим внешнеполитическим ведомством, способствовала международному признанию нашего государства. Он наладил надежные партнерские отношения с рядом российских территориальных торгово-промышленных палат, укрепляя тем самым наши стратегические и союзнические связи с дружественным государством, признавшим нашу независимость.

В 2016 году за личный вклад в укрепление государственности Абхазии, долголетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм Геннадий Леонидович Гагулия был награжден орденом «Ахьдз-Апша» второй степени.

Трудно смириться с тем, что нет рядом с нами большого друга, единомышленника, крупного государственного деятеля, чьи мысли, идеи и напутствия помогали преодолеть сопутствующие нам трудности роста и развития.

Геннадий Леонидович – прекрасный семьянин, носитель традиционных абхазских ценностей. Уверен, родные и все, кто его знал, будут с большим уважением относиться ко всему, что он смог воплотить, работая не покладая рук, во благо народа и государства.

Мы с огромной благодарностью будем вспоминать своего доброго наставника, коллегу, внесшего огромный вклад в строительство новой Абхазии!

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Геннадия Леонидовича Гагулия похоронили на родовом кладбище в селе Лыхны.

Номер: 97Выпуск: 3698Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА