НОВОСТИ СТРАН – ДРУЗЕЙ АБХАЗИИ

РОССИЯ

Крупнейшие со времен СССР военные учения

Триста тысяч военнослужащих, тридцать шесть тысяч танков, бронетранспортеров и БМП, более тысячи самолетов и вертолетов и почти сотня кораблей принимают участие в учениях «Восток-2018». По данным Минобороны, в маневрах «Восток-2018» участвуют почти все имеющиеся в арсенале российской армии образцы вооружения и военной техники, в том числе ракетные комплексы «Искандер», танки Т-72 с улучшенными характеристиками и Т-90. Кроме того, в приближенной к боевой обстановке танкисты обкатают модернизированные Т-80БВМ.

Регионы с самой высокой зарплатой

В настоящее время средняя зарплата в стране составляет 42 тысячи 555 рублей. При этом жители Ямало-Ненецкого автономного округа зарабатывают в среднем 100 тысяч 617 рублей, Чукотского автономного округа – 98 тысяч 291 рубль, Москвы – 82 тысячи 729 рублей, Магаданской области – 82 тысячи 471 руб.

Самые низкие зарплаты у жителей Алтайского края – в среднем 24 тысячи 402 рубля в месяц, Карачаево-Черкесии – 24 тысячи 481 рубль, Чечни – 24 тысячи 873 рубля, Ивановской области – 24 тысячи 874 руб.

С 1 января 2019 года пенсии проиндексируют на 7,05%

В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) сообщили, что пенсии по старости проиндексируют с 1 января на 7,05% в 2019 году, на 6,6% в 2020 году и на 6,3% в 2021 году.

НИКАРАГУА

До встречи в ООН?

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что готов встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом на предстоящей Генассамблее ООН.

«Я считаю необходимым диалог с такой мировой державой, как США. Я говорю это не только от лица Никарагуа, но и от лица Латинской Америки», – заявил Ортега.

СИРИЯ

Крым и Сирия намерены наладить портовое сообщение и разрабатывают соглашения о сотрудничестве – речь идет о создании рабочей комиссии и торговых домов.

Должно быть взаимовыгодным и прямое морское сообщение, прежде всего грузовое, между семью портами Крыма и сирийскими портами в условиях, когда из-за санкций они остаются недогруженными.

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Сирийские железнодорожники надеются на сотрудничество с российскими коллегами.

Ущерб подвижному составу железных дорог Сирии от действий террористов оценивается в более чем 1,2 миллиарда долларов – боевики уничтожили большинство вагонов и тепловозов.

«Сейчас восстановлено только 55 вагонов… Мы бы очень хотели сотрудничать с нашими российскими коллегами, нам нужен их опыт в строительстве и обслуживании железных дорог, сейчас мы ведем переговоры», – отметил гендиректор ЖД Наджиб аль-Фарез.

АРЦАХ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал возможность компромисса в переговорах вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

«Мы с Президентом России обменялись общими мнениями вокруг урегулирования карабахского вопроса, и я могу сказать следующее – в целом часто спрашивают: «Готова ли Армения к компромиссам». В ответ я считаю необходимым всегда подчеркнуть, что в первую очередь надо спросить Азербайджан: «Готов ли он на компромиссы?», – заявил Пашинян на встрече с бизнесменами в Москве.

Он подчеркнул, что Азербайджан постоянно выступает с угрозами в адрес Армении и Арцаха. «С учетом этой ситуации говорить о готовности Армении к компромиссам в любом виде будет означать проявление слабости. Мы никогда этого не позволим. С Арменией никто не может говорить на языке угроз», – подчеркнул глава армянского правительства.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Материальная помощь

Министерство здравоохранения и социального развития Южной Осетии продолжает оказание материальной помощи гражданам республики, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В августе текущего года адресную материальную помощь получили 116 человек на общую сумму 1 360 929 рублей, из которых 9 инвалидов I и II групп (100 тысяч рублей); 15 инвалидов с детства (150 тысяч рублей); 40 многодетных семей (465 тысяч рублей); 13 семей погибших (130 тысяч рублей); 12 малоимущих семей (125 тысяч рублей); 11 сирот (115 тысяч рублей); 12 граждан получили единовременную материальную помощь в связи со здоровьем (более 200 тысяч рублей); два участника ВОВ (40 тысяч рублей); два гражданина получили 35 тысяч рублей в связи с критической жизненной ситуацией.

Номер: 98Выпуск: 3699Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия